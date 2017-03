Xuân Trường ra sân trận play off giải K-League

Kể từ khi khoác áo Incheon United, đây là lần thứ hai Xuân Trường góp mặt trong một trận đấu của CLB. Trước đó, trận lượt đi với CLB Gwangju Xuân Trường đã có 61 phút thi đấu và trận này đội Incheon United thua 0-1.

Hôm qua, ra sân trong đội hình xuất phát trong trận đấu của vòng play off trước Gwangju, Xuân Trường được bố trí chơi vị trí tiền vệ phải của Incheon United.



Xuân Trường lần thứ hai thi đấu trong màu áo Incheon United. Ảnh: GETTY IMAGES

Đến hiệp 2, đội Incheon United có liền hai bàn thắng ở phút 52 và 58. Dù không ghi được bàn thắng và cũng không có đường chuyền quyết định nhưng Xuân Trường thi đấu rất tròn vai và được thay ra ở phút 67.

Hiện đội Incheon United của Xuân Trường vẫn đứng áp chót trong nhóm sáu đội bóng đá play off trụ hạng với 39 điểm sau 35 vòng đấu, xếp trên đội Suwon City 3 điểm.

Cũng cần biết là thể thức thi đấu của K-League, sau 33 vòng đấu, sáu đội đứng cuối bảng xếp hạng sẽ phải đá play off theo thể thức vòng tròn. Sau năm vòng đấu play off, đội đứng cuối phải xuống hạng trực tiếp, đội xếp thứ năm sẽ tiếp tục đá trận play off trụ hạng với đội ở hạng dưới giải K-League.