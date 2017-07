Xuất sắc đánh bại Úc, Việt Nam gặp Thái ở chung kết

Nếu như năm ngoái thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã thua đau U-16 Úc trong trận chung kết Đông Nam Á tại Campuchia thì trận đấu vừa kết thúc chiều nay (20-7), thầy trò Vũ Hồng Việt đã xuất sắc đánh bại U-15 Úc ở bán kết với tỷ số 2-0 để vào chơi trận chung kết gặp chủ nhà Thái Lan.



U-15 Việt Nam toàn thắng sáu trận của giải

Chỉ trong vòng bốn phút của hiệp 1 (từ phút 29 đến 32) U-15 Việt Nam đã ghi liền hai bàn do công của Quốc Hoàng và Nguyên Hoàng để đưa Việt Nam vào chung kết.



Diễn tiến hiệp 1 cho thấy hai bàn thắng mà U-15 Việt Nam có được hoàn toàn phản ánh chính xác thế trận. Dù nhỏ con hơn và ngắn đòn hơn rất nhiều so với Úc có chiều cao vượt trội nhưng các học trò HLV Vũ Hồng Việt đã chơi áp đảo. Điều đáng nói là bàn thắng mở đầu phút 29 do công của Quốc Hoàng lại là sau một pha không chiến. Bóng được Chí Bảo rót bổng vào vùng cấm trước hàng phòng ngự cao to của Úc cho Nguyên Hoàng bật cao đánh đầu mở bàn.



U-15 Úc có thể hình rất cao to nhưng bị U-15 Việt Nam khuất phục

Bàn thứ hai, ba phút sau đó cũng là pha phối hợp đẹp của các cầu thủ Việt Nam. Phải thừa nhận rằng, Úc rất mạnh. Ở vòng bảng, chính xác là trận khai mạc Úc thua đau chủ nhà Thái Lan bằng bàn đá phản lưới nhà ở phút 87 sau đó họ hủy diệt các đội còn lại để chiếm ngôi nhì vào bán kết…



U-15 Việt Nam xuất sắc vào chung kết

…Thế nhưng cuối cùng HLV Vũ Hồng Việt đã bày ra một thế trận hợp lý bằng lối chơi bóng nhỏ, nhẹ, uyển chuyển, nhưng bất ngờ chuyển sang chơi dài khi thời cơ chín mùi để tạo bất ngờ khó chống đỡ cho Úc. Và hai bàn thắng có được ở hiệp 1 là những cách chơi bất ngờ đầy đột biến như thế làm cho Úc loạng choạng và không có lối thoát.



U-15 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời

Có hai bàn lận lưng, sang hiệp 2, U-15 Việt nam thiên về phòng ngự để bảo toàn kết quả, song Việt Nam vẫn chơi một thế trận ngang ngửa. Nếu có cơ hội vẫn tận dụng, tuy nhiên không có thêm bàn thắng, trong khi đó Úc vẫn khó chọc thủng lưới hàng phòng ngự kiên cường của U-15 Việt Nam.



Chiến thắng 2-0 đã đưa Việt Nam vào chung kết. Ở trận bán kết trước đó U-15 Thái Lan thắng U-15 Malaysia 1-0. Bàn thắng do công Jakkrapong ghi phút 18.

+ Ngày 22-7: Trận tranh hạng ba: Úc- Malaysia (16 giờ), Trận chung kết: Việt Nam- Thái Lan (18 giờ 30).