Yaya Toure "phản pháo" Rooney sau khi bị đá đểu

Yaya Toure. (Nguồn: Getty)



Trước đó, Rooney đã đăng lên Twitter một thông điệp nhằm khích bác anh em nhà Toure sau khi họ đánh mất chức vô địch Giải vô địch bóng đá châu Phi (CAN) 2012 vào tay Zambia.Ở trận chung kết CAN 2012, Cote d’Ivoire được hưởng quả đá phạt 11m ở phút 70 nhưng Drogba lại sút lên trời, khiến trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt đấu cân não. Trong chín loạt sút, Zambia chỉ đá hỏng một quả duy nhất của tiền vệ Rainford Kalaba, trong khi Cote d’Ivoire sút hỏng ở hai loạt đá của Kolo Toure và Gervinho.Trong cuộc trò chuyện với tờ Sunday Mirror, Yaya Toure cho hay: “Nếu Rooney nghĩ việc Cote d’Ivoire đánh mất chức vô địch là buồn cười thì anh ta nên nhìn lại mình. Anh ấy là một cầu thủ lớn và không nên có những phát ngôn như vậy. Anh ấy biết Cote d’Ivoire có những cầu thủ lớn như tôi, Kolo, Cheick Tiote và Didier Drogba vì thế anh ấy thường lên tiếng đả kích."”Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều tin chúng tôi sẽ giành chức vô địch. Những người bạn của tôi đều nói rằng chúng tôi không thể thua Zambia. Tuy nhiên, thất bại tại Can 2012 chỉ khiến cho quyết tâm giành chức vô địch Premier League của Man City trở nên mạnh mẽ hơn. Hy vọng tới cuối mùa giải người cười vang sẽ là tôi chứ không phải Rooney.”Hiện Man City và Man United đang cạnh tranh nhau khốc liệt trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League. Man Xanh hiện đứng đầu với 60 điểm, kém 2 điểm và xếp ngay sau đó là đội bóng cùng thành phố M.U./.Theo Huy Đồng (Vietnam+)