Yaya Toure “phát điên” vì chuông nhà thờ

Năm ngoái Roberto Mancini và một số học trò đã lặn lội sang tận Medjugorje (Bosnia) cầu Chúa phù hộ cho Man City vượt qua M.U đến chức vô địch Premier League. Man City đã thầm cảm ơn đấng tối cao bởi Roberto Mancini và các học trò đã rất may mắn vượt qua QPR ở những giây cuối cùng vòng đấu cuối cùng Premier League 2011/12 giành chức VĐ giải ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên giờ đây đoàn quân của Mancio lại đang bị đấng tối cao “quấy rầy”. Man City đang có chuyến tập huấn đắt giá ở Áo. Chuyến tập huấn xa xỉ này kéo dài 12 ngày và tiêu tốn của đội chủ sân Etihad khoảng 200.000 bảng, được lên lịch tỉ mỉ cách đây 3 tháng. Dù BLĐ và BHL lên kế hoạch chi tiết nhưng họ không lường trước được những yếu tố khách quan ở đây. Số là tại Áo, Man City sống ở Klosterbrau, khách sạn 500 năm tuổi. Cách khách sạn lâu đời và nổi tiếng này là một nhà thờ cũng lâu đời và nổi tiếng không kém. Điều tồi tệ với Roberto Mancini và các học trò là nhà thờ này ngày nào cũng đánh chuông từ lúc 8h sáng, đúng vào thời điểm các cầu thủ Man City đang say giấc nồng, và kéo dài hàng tiếng đồng hồ. “Tôi như phát điên. Tôi không thể ngủ ngon những ngày gần đây”, Yaya Toure buồn bã tâm sự. Man City đã nhờ cậy chính quyền địa phương can thiệp với hy vọng nhà thờ thay đổi lịch đánh chuông từ 8 xuống 10h sáng mỗi ngày. Tuy nhiên nỗ lực của đội bóng nước Anh đã bất thành và họ đành phải sống chung với nghịch cảnh. Ở Manchester, Man City bị CĐV M.U gán cho biệt danh “gã hàng xóm ồn ào”. Có lẽ đến bây giờ Man Xanh mới hiệu được thế nào là sự ồn ào khi liên tục bị tiếng chuông nhà thờ ở Áo tra tấn lỗ tai. Theo Như Quỳnh (Bongdaso)