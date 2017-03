Yaya Toure xin ở lại Man City

Vào trung tuần tháng 1 tới, 2 anh em nhà Toure là Yaya và Kolo sẽ phải rời Etihad để trở về phục vụ ĐTQG Bờ Biển Ngà trong khuôn khổ VCK CAN Cup 2012. Theo đó, nếu tiến tới trận chung kết CAN Cup, bộ đôi này sẽ vắng mặt trong 8 trận đấu của Man City. Đây là sự mất mát khá lớn của HLV Roberto Mancini bởi Yaya Toure đang đóng vai trò khá quan trọng ở hàng tiền vệ The Citizens. Tuy nhiên, trong phát biểu mới đây, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã bày tỏ mong muốn được ở lại nước Anh tham dự 2 trận đấu với Liverpool (bán kết Carling Cup) và Wigan trước khi lên đường trở về tham dự CAN Cup. “Ở châu Âu, mọi người có thể ngừng chơi bóng trong 2 tuần. Nhưng ở Bờ Biển Ngà, chúng tôi không được phép ngừng tập luyện. Có thể tôi sẽ trở về vào 17 tháng 1 bởi giải đấu (CAN Cup) sẽ bắt đầu vào ngày 21. Tôi đã có thời gian dài cống hiến cho ĐTQG nhưng tôi cũng muốn tập trung thi đấu cho Man City. Vô địch Premier League là một thử thách rất lớn đối với chúng tôi”, Yaya Toure đã phát biểu. Bởi vậy, nếu ở lại tham dự 2 trận đấu với Liverpool (11/1) và Wigan (17/1), Yaya Toure sẽ vắng mặt trong phần lớn thời gian huấn luyện của ĐT Bờ Biển Ngà bởi VCK CAN Cup sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 21/1. Mới đây, tiền vệ Man City đã xuất sắc vượt qua 2 đối thủ khác là Andre Ayew (Marseille) và Seydou Keita (Barca) để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2011. "Trước mắt là một cuộc chiến thực sự. Cống hiến cho ĐTQG là nhiệm vụ tối quan trọng, nhưng đây cũng là một thời điểm cốt yếu của mùa giải. CLB cũng như HLV cần tôi", Yaya Toure thổ lộ. Dù vậy, anh cũng tin rằng Man City có đủ những ngôi sao chất lượng để trám vào vị trí của mình, như Nigel de Jong, Gareth Barry, trong khi Owen Hargreaves cũng đang rất nỗ lực để trở lại. Hiện tại, Man City vẫn dẫn đầu Premier League nhưng họ đã bị đối thủ Man Utd san bằng điểm số. Trong những vòng đấu tới, thầy trò Roberto Mancini sẽ gặp rất nhiều khó khăn từ lịch thi đấu. Họ phải chạm trán Liverpool 2 lần vào các ngày 4 và 11/1 (Premier League và bán kết Carling Cup), đó là chưa kể cuộc đối đầu với Man Utd tại FA Cup (8/1). Theo Hải Nam (Bongdaso)