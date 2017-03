Brazil “phế truất” TBN, Việt Nam tăng 4 bậc

Trước khi Confederations Cup diễn ra, TBN đang vững vàng ở ngôi đầu BXH của FIFA trong khi Brazil chỉ đứng thứ 5 với khoảng cách điểm khá xa. Tuy nhiên, kết quả tại Confederations Cup đã làm đảo lộn tất cả khi Selecao được cộng tới 384 điểm nhờ giành ngôi vô địch, còn ĐKVĐ châu Âu TBN, bị trừ 171 điểm khi thất thủ trước Mỹ tại bán kết.

Như vậy, Brazil đã lần đầu tiên leo lên ngôi vị số 1 thế giới trên BXH của FIFA kể từ tháng 8/2007, trong khi TBN chịu tụt xuống một bậc xếp ở vị trí thứ 2. Hà Lan (tụt một bậc), Italia (không thay đổi thứ hạng) và Đức (tụt 2 bậc) lần lượt xếp ở các vị trí tiếp theo.

Ngoài Brazil, một đội bóng khác cũng thăng tiến mạnh mẽ trong tốp 10 là Nga. Đại diện xứ sở Bạch Dương vượt 3 bậc lên đứng thứ 6, xếp trên cả Anh (hạng 7) và Argentina (hạng 8). Hai tên tuổi còn lại trong tốp 10 là Pháp (9) và Croatia (10).

Trong số những đội tham gia Confederations Cup 2009, á quân Mỹ tăng 2 bậc lên xếp hạng 12, Ai Cập (hạng 38, tăng 2 bậc) và chủ nhà Nam Phi (hạng 70, tăng 2 bậc). Tuy nhiên, màn trình diễn đáng thất vọng của Iraq (hạng 94) và New Zealand (hạng 100) khiến hai đội bóng này đều lần lượt bị tụt 17 và 18 bậc.

Ở “vùng trũng” Đông Nam Á, Thái Lan (hạng 117) vẫn là đội bóng số 1 trong khu vực dù tụt một bậc so với tháng trước. Trong khi đó, Việt Nam tăng 4 bậc lên xếp hạng 131 và vẫn chỉ đứng thứ 3 tại ĐNÁ do Singapore (127) còn tăng tới 7 bậc so với tháng trước.