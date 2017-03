Brazil sắp tưng bừng khai mạc World Cup 2014

Không khí World Cup ở Brazil đang nóng dần lên. Ảnh: AFP

Lễ khai mạc sẽ diễn ra hoành tráng tại thành phố Sao Paulo, nơi đội chủ nhà Brazil sẽ đụng độ đối thủ Croatia trước 61.000 khán giả. Dự kiến sẽ có hàng trăm triệu người trên thế giới theo dõi trận đấu này qua truyền hình trực tiếp.

Trận đấu bảng A đánh dấu sự khởi đầu của 32 ngày náo nhiệt trên các sân cỏ Brazil. Chính phủ Brazil muốn dùng World Cup 2014 để giới thiệu với thế giới một đất nước và nền văn hóa đa dạng, phong phú, từ vẻ đẹp ngất ngây của Rio de Janeiro cho tới sự cổ kính của Manaus sâu trong vùng Amazon.

Sau nhiều năm giận dữ với khoản chi phí 11 tỷ USD mà chính phủ Brazil đổ ra để tổ chức World Cup 2014, người dân nước này đã tỏ dấu hiệu chấp nhận cơn sốt bóng đá chỉ vài giờ trước lễ khai mạc. Theo Hãng tin AFP, HLV trưởng Brazil Luiz Felipe Scolari đã kêu gọi người dân Brazil ủng hộ các cầu thủ đội nhà giành vinh quang.

“Tôi muốn nói với tất cả người dân Brazil rằng thời khắc này đã tới. Đây là World Cup của chúng ta - HLV Scolari khẳng định - Đội tuyển Brazil chỉ cách sự bất tử có bảy bước. Bước đầu tiên là Croatia. Và sau đó chúng ta phải bước thêm sáu bước để giành chiến thắng”.

Cơn sốt World Cup

Sau khi cả 32 đội bóng đều đến Brazil, bầu không khí lễ hội bóng đá đã bắt đầu tràn ngập khắp quốc gia Nam Mỹ này. Bức tượng Chúa Jesus ở Rio được thắp sáng bằng màu sắc biểu tượng của tất cả các quốc gia dự World Cup. Quốc kỳ Brazil cũng đã tung bay khắp nơi, từ các quán bar, tòa nhà chung cư cho đến cả những chiếc xe hơi chạy trên đường phố.

Ở Rio, nhiều cổ động viên nước ngoài, trong tổng số 600.000 du khách đến Brazil mùa World Cup, đã diễu hành qua bãi biển Copacabana nổi tiếng và tổ chức các trận đấu bóng đá. Ngôi sao Hollywood Leonardo DiCaprio là một trong số những người nổi tiếng đã bay tới Brazil và sẽ nghỉ ngơi trên một chiếc du thuyền cực kỳ sang trọng. Trong lễ khai mạc, 12 lãnh đạo chính phủ các nước sẽ có mặt trên khán đài dành cho các khách VIP.

Nhưng dù đa số người dân Brazil ủng hộ đội bóng áo vàng xanh, sự bức xúc và giận dữ vẫn tiếp tục lan tỏa. Một số cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch tại những thành phố tổ chức các trận đấu World Cup. Đêm 11-6, các công nhân tàu điện ngầm Sau Paulo hủy bỏ cuộc đình công đã khiến thành phố tê liệt trong một tuần qua, nhưng các công nhân sân bay ở Rio tuyên bố đình công trong 24 giờ.

“Chúng tôi là người Brazil và chúng tôi cổ vũ cho đội tuyển Brazil. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là chiến đấu vì quyền lợi của công nhân” - lãnh đạo công đoàn Rui Pessoa ở Rio khẳng định.

Sự giận dữ

Khoản chi phí khổng lồ của World Cup 2014 đã khiến nhiều người dân Brazil tức giận bởi các dịch vụ công bao gồm y tế ở quốc gia này vẫn đang hết sức tồi tệ trong khi nạn tội phạm ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cơn giận đã bùng lên thành những cuộc biểu tình quy mô lớn hồi giải Confederations Cup năm ngoái, dẫn tới các vụ đụng độ khiến nhiều người thiệt mạng.

Chính quyền Brazil đã triển khai 150.000 binh sĩ và cảnh sát cùng 20.000 nhân viên an ninh tư nhân để bảo vệ an ninh World Cup. Tổng thống Dilma Rousseff cảnh báo chính phủ sẽ không dung thứ cho các cuộc biểu tình tương tự hồi năm ngoái. “Chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh của người Brazil và những du khách nước ngoài đến đây” - bà Rousseff nhấn mạnh.

Trong khi đó, FIFA phải đối mặt với cáo trạng tham nhũng, nhận hối lộ để trao quyền tổ chức World Cup 2022 cho Qatar. Chủ tịch FIFA Sepp Blatter phản ứng lại xìcăngđan này bằng chiến thuật tập trung quyền lực. Hôm 11-6, ông công khai ý định ứng cử nhiệm kỳ thứ năm, kéo dài bốn năm, vào năm 2015, dù các quan chức bóng đá châu Âu kêu gọi ông từ chức.

“Nhiệm kỳ này của tôi sẽ kết thúc vào năm sau nhưng sứ mệnh của tôi chưa hoàn thành” - ông Blatter tuyên bố trong những tiếng la ó phản đối tại Đại hội đồng FIFA. Cựu thành viên Ủy ban điều hành FIFA Junji Ogura, người Nhật, cho biết rất nhiều quan chức cấp cao ở FIFA muốn điều tra rõ ràng cáo buộc liên quan đến Qatar.

“Rất nhiều thành viên Ủy ban điều hành FIFA cũng chia sẻ quan điểm này”- ông Ogura, chủ tịch danh dự LĐBĐ Nhật (JFA), cho biết.

Dù vậy, bên cạnh những rắc rối ngoài sân cỏ World Cup 2014 có thể trở thành một trong những giải đấu hấp dẫn nhất trong lịch sử. Đương kim vô địch Tây Ban Nha muốn làm nên lịch sử với tư cách đội bóng châu Âu đầu tiên giành World Cup trên đất Nam Mỹ. Đội bóng của HLV Vicente Del Bosque đã thống trị bóng đá thế giới suốt sáu năm qua với hai chức vô địch châu Âu liên tiếp và cúp vàng năm 2010.

Theo NGUYỆT PHƯƠNG/TTO