BTC bảo lưu kết quả chặng 10 giải xe đạp Cúp TH 2018

Các tay đua tiến vào đường đèo Hải Vân.

Sự cố rẽ nhầm đường chặng 10 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2018, khiến các tay đua Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đang có lợi thế tốp đầu bỗng chốc bị các đối thủ qua mặt tại mức đến.

Cho rằng lực lượng môtô hướng dẫn sai lộ trình ảnh hưởng thành tích của đội, HLV Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang Nguyễn Thành Liêm gửi đơn khiếu nại đến BTC giải, tổng trọng tài Bùi Ngọc Trung đề nghị xem xét lại kết quả chặng 10.

Chặng đấu xuất phát từ TP Huế về Đà Nẵng dài 109 km diễn biến rất căng thẳng, kịch tính khi các tay đua vượt ba ngọn đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân trong điều kiện thời tiết mưa dầm.

Cuộc chiến hướng đến chiếc áo chấm đỏ chung cuộc vì thế cũng căng thẳng giữa Loic Desriac (Bikelife Đồng Nai), Sarda Javier và Lê Ngọc Sơn (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang). Các ứng viên luôn có mặt chiến đấu tại những điểm nóng trên đỉnh đèo.



Tay đua Lê Ngọc Sơn tấn công thắng đỉnh đèo Hải Vân...



...nhưng áo chấm đỏ tạm thuộc về Loic Desriac.

Dũng mãnh tấn công mạnh mẽ giành chiến thắng đỉnh đèo Hải Vân (điểm đèo loại 2), Lê Ngọc Sơn giành trọn 8 điểm nhưng chung cuộc anh vẫn kém Loic Desriac 4 điểm nên tạm thời áo chấm đỏ thuộc về tay đua Bikelife Đồng Nai.



Nhóm 17 cuarơ dẫn đầu đoàn đua, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang thiệt thòi khi trong một ngày thi đấu quá xuất sắc nhưng kết quả nhận được không như mong muốn.

Sự cố nhầm lộ trình diễn ra cách mức đến khoảng 500 m. Thay vì rẽ phải tiến về đích, 17 tay đua nhóm đầu nhầm đường vài trăm mét mới phát hiện. Trong lúc êkíp An Giang đang tạo tốc độ với mục tiêu đưa Nguyễn Thành Tâm thắng chặng mất thời gian để quay đầu, thì các đối thủ đi sau may mắn hơn do tận dụng được khoảng thời gian quay xe về đích trước.



Sự xui rủi của đội này trở thành cơ hội cho đội khác và Mai Nguyễn Hưng đã tận dụng giành chiến thắng tại mức đến.

Tại vạch mức đến, tay đua Mai Nguyễn Hưng vượt qua đồng đội Nguyễn Minh Luận, Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) giành chiến thắng chặng sau 2 giờ 51’10”.

Từ 7-15 giây sau cú cán mức của Mai Nguyễn Hưng, nhóm sáu tay đua An Giang, Phan Tấn Vũ (Bikelife Đồng Nai), Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) mới về đích khiến Nguyễn Thành Tâm mất cơ hội chiến thắng, ảnh hưởng đến khả năng thu ngắn khoảng cách trên bảng điểm áo xanh lẫn giải thưởng áo vàng.

Trả lời báo chí, tổng trọng tài Bùi Ngọc Trung cho biết: “Luật UCI có quy định, VĐV chạy sai lộ trình phải tự chịu kết quả”.

Trưởng ban điều hành cuộc đua, ông Lê Văn Phú lý giải: “Lỗi này thuộc về phía các VĐV. Ngoài điều lệ, BTC chúng tôi có diễn giải chi tiết lộ trình chặng đấu gửi đến các đội. Không có âm mưu chèn ép bất kỳ đội đua nào. Theo tôi, thiệt thòi của An Giang là xui rủi trong thi đấu thể thao nên chúng tôi vẫn làm đúng theo điều lệ".

Sáng 9-4, đoàn đua tranh tài chặng 11 từ Đà Nẵng về TP Quảng Ngãi đường dài dự kiến 133 km.