Bùng nhùng bóng đá Việt Nam

Sau SEA Games 28 và sau thất bại của bóng đá nữ tại vòng chung kết World Cup, bóng đá Thái Lan bắt tay vào các mục tiêu mới từ vòng loại World Cup đến Olympic…

Hướng tới World Cup 2018

Trở về từ Canada với hai trận thua và một trận thắng (thua Đức và Đan Mạch cùng tỉ số 0-4, thắng Bờ Biển Ngà 3-2), HLV Nuerengthai của đội tuyển nữ Thái Lan lập tức báo cáo lên LĐBĐ Thái Lan: Tại khu vực châu Á những đối thủ mà Thái Lan cần vượt qua gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và Trung Quốc. Rồi HLV này đề nghị liên đoàn cùng mình lên kế hoạch cho vòng loại World Cup nữ 2019. Theo đó, Thái Lan phải vươn lên và tiếp tục kiếm suất dự vòng chung kết bất chấp có sự trở lại của nữ CHDCND Triều Tiên. HLV này còn đề xuất Giải vô địch nữ Thái Lan sẽ tiếp tục cải thiện để chất lượng đội tuyển được cao hơn.

Trong khi đó đội tuyển quốc gia nam, HLV Kiatisak đang quyết liệt với lộ trình tại giai đoạn 2 vòng loại World Cup khu vực châu Á, còn đội tuyển Olympic thì có tranh suất đi Olympic 2016.

Trong khi Thái Lan vừa vô địch SEA Games 28 đã bắt tay vào lộ trình và mục tiêu mới thì bóng đá Việt Nam cứ bày mưu tính kế và đấu đá nhau. Ảnh: CTV

HLV Kiatisak và đồng sự Choketawee đang cùng hội đồng chuyên môn Thái Lan bàn tính để thực hiện thành công kế hoạch kiếm ba suất đầu của vòng chung kết châu Á (cũng là ba suất dự Olympic). Cơ sở của niềm tin này là thành tích vào bán kết Asiad 17 với lứa Olympic nên bây giờ chỉ cần gắng bước thêm một bước nữa là sẽ đạt được mục tiêu đề ra.

Còn ở đội tuyển quốc gia, mục tiêu của Thái Lan là vào giai đoạn 3, tức giai đoạn cuối cùng của vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Hiện nay sau hai vòng đấu, tuyển Thái Lan đang nhất bảng F với hai trận toàn thắng. đối thủ xương nhất của họ chính là Iraq mà HLV Kiatisak nuôi mục tiêu đánh bại.

Chỉ lo đánh nhau

Lộ trình và tính khả thi của bóng đá Thái Lan rất rõ ràng. Trong khi đó, bóng đá Việt Nam thì đang trong một mối bùng nhùng bởi vụ người nhà tố cáo nhau. Bản chất của vấn đề và sự tố cáo bắt nguồn từ người của nhiệm kỳ cũ và mới đấu đá nhau.

Trong ngôi nhà VFF, không ai không biết ông cựu chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ là người “dựng” ông Nguyễn Văn Chương lên và đặt vào vị trí quyền giám đốc Trung tâm Đào tạo trẻ. Và giai đoạn ông Hỷ chủ động rút lui để người kế nhiệm của mình là Lê Hùng Dũng lên thì ai cũng biết đã có cuộc trả giá suất giám đốc Trung tâm Đào tạo trẻ sẽ thuộc về ông Hỷ (!?).

Tuy nhiên, sau đó nhiệm kỳ VII lại có những cuộc “thanh trừng” thông qua việc “giảm biên chế” và sa thải người của êkíp cũ trong đó có người của ông Hỷ mà điển hình là ông Nguyễn Văn Chương. Thế là đơn tố cáo hối lộ được rải đi khắp mọi nơi và đó cũng là một trong những lý do ông Dũng dù đang chữa bệnh nhưng đón nhận sự việc trên qua nhận xét: “Có ông to to đứng sau lưng giật dây để làm loạn ở VFF”.

Chưa biết chuyện của ngôi nhà VFF sẽ đi đâu về đâu nhưng rõ ràng là con người của nhiệm kỳ VII đang có nhiều bất ổn, đặc biệt là khi ông Chủ tịch Lê Hùng Dũng dồn hết quyền hành cho cấp phó là Trần Quốc Tuấn. Ông này ôm chức phó thường trực, chủ tịch Hội đồng HLV và có tới 14 chức danh. Đã vậy, ông Dũng còn tiến cử ông Tuấn lấy thêm một chức phó chủ tịch AFF thay ông Dương Vũ Lâm.

Đấu đá và tranh giành quyền lực như thế chả trách bóng đá Việt Nam cứ lo “đánh” nên cứ chạy sau người Thái.