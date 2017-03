Buổi tổng duyệt của U-23 Việt Nam

Đó lại là cách tốt nhất để thầy trò Riedl làm quen sức ép trước đối thủ rất giàu thể lực chơi bóng dàim, cụ thể là U-23 Singapore và U-23 Malaysia tại vòng bảng SEA Games 24.

Tối qua, HLV Riedl chủ trương chơi đôi công nhưng gặp phải sự chuẩn bị và thậm chí là nghiên cứu rất kỹ của Nhật Bản về U-23 Việt Nam. Trong vòng 40 phút đầu trận, đội khách đã ghi được ba bàn. Trong đó hai bàn đầu do công Lee Tadanari ghi bằng đầu vào các phút 8 và 25, bàn thứ ba từ chấm phạt đền do công Honda ghi ở phút 39 và bàn ấn định tỷ số do Hosogai ghi ở phút 86.

Trong bốn bàn thắng ấy, có ba bàn từ tình huống cố định mà do U-23 Việt Nam phạm lỗi dẫn đến.

Trong suốt hiệp một, Nhật Bản chủ trương đánh mạnh cánh phải nơi Việt Cường và Vũ Phong trấn giữ và họ đã thành công Những pha dốc biên và dồn bóng cho cánh này khiến Vũ Phong thường phải lùi về cùng Việt Cường hỗ trợ phòng ngự. Những đường xuống bóng nhanh, dài và chính xác cùng những cú lật vào rất chuẩn để Lee Tadanari dũng mãnh nhảy vào không chiến và chiến thắng thủ môn Đức Cường. Tinh thần thi đấu U-23 Việt Nam đáng khen ngợi, riêng Đức Cường còn vô hiệu hóa được quả phạt đền vào những phút cuối trận đấu.