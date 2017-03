Búp bê Nga Maria Sharapova bác tin đồn có thai

Sharapova dễ dàng vào vòng hai (Nguồn: Getty Images)

Đây chính là trận đấu đầu tiên của Masha kể từ sau khi đoạt huy chương bạc Olympic London 2012. Việc cô phải rút lui khỏi những giải đấu khởi động cho US Open ở Montreal và Cincinnati đã làm dấy lên những tin đồn rằng cô đang mang thai và chuẩn bị làm đám cưới với ngôi sao bóng rổ Sasha Vujacic.



Trong cuộc họp báo sau trận đấu với Czink, Masha cho biết sở dĩ cô phải bỏ hai trận đấu trên là do bị đau dạ dày.



“Chuyện này thật sự quái dị. Các bác sĩ nói rằng tôi ổn, không mang thai,” nhà vô địch US Open 2006 mỉm cười. “Nhưng mọi chuyện trở nên tệ hơn khi tôi tới Montreal, vào cuối ngày là dạ dày tôi lại xốn xang... Nhưng giờ thì tôi đã khỏe rồi.”



Ngoài tin đồn mang thai, Sharapova còn bị đồn thổi là chuẩn bị làm đám cưới với Vujacic ở Istanbul vào tháng 11 tới.



“Tôi không có đám cưới nào vào tháng 11 cả, thật ngạc nhiên khi ai cũng tin như vậy,” Sharapova cho biết.



Trong cuộc họp báo này, Masha cũng tâm sự rằng sau chiến tích đoạt HCB Olympic, cô đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin ban thưởng một chiếc Audi và cô đã tặng lại chiếc xe cho cha mình là ông Yuri.



Ở vòng hai của US Open, Sharapova sẽ chạm chán với tay vợt Tây Ban Nha Lourdes Dominguez Lino./.