BXH FIFA tháng 7/2009: Việt Nam tụt 13 bậc

Trong khi ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam để mất 66 điểm và đã tụt 13 bậc so với tháng trước.

Theo BXH các đội tuyển mới được FIFA cho công bố ngày 5/8, ĐT Đức của HLV Joachim Low đã tiến thêm được một bậc so với tháng trước, đẩy các nhà ĐKVĐ thế giới Italia xuống vị trí thứ 5. Cỗ xe tăng tuy “cài số lùi”, để mất 12 điểm so với tháng trước, nhưng vẫn vượt mặt Italia vì đội quân HLV Lippi để mất tới 48 điểm.

Nếu Đức và Italia không đổi chỗ cho nhau, top 10 FIFA sẽ không khác gì so với tháng trước. Brazil vẫn độc chiếm ngôi vị số 1 cho dù đội bóng của các vũ công Samba bị trừ tới 30 điểm so với tháng trước. Không những thế, đội quân Selecao vẫn còn duy trì một khoảng cách khá an toàn với đội xếp sau là Tây Ban Nha với 52 điểm nhiều hơn.

Mặc dù thi đấu rất thành công ở Confederations Cup 2009 (giành ngôi Á quân), nhưng ĐT Mỹ lại bỏ lỡ cơ hội được lọt vào top 10 vì đã để thua ĐT Mexico với tỷ số đậm 0-5 trong trận chung kết Gold Cup. Cũng ở khu vực Bắc Mỹ, Canada là đội bóng tiến bộ nhất khi leo một mạch 26 bậc lên vị trí 66. Trong khi đó, Grenada (hạng 113) và Netherlands Antilles (hạng 165) là hai đội sa sút nhất khi cùng tụt 25 bậc.

Ở top 10 châu Á, hầu như không có sự xáo trộn nào đáng chú ý khi Australia vẫn chiếm giữ ngôi đầu và bỏ xa đội xếp thứ 2 là Nhật Bản với 167 điểm nhiều hơn. Các vị trí tiếp theo lần lượt vẫn là Hàn Quốc, Iran, Ả Rập Xê-út... Trong khi đó, ĐTVN đã bị trừ tới 66 điểm tích lũy, khiến đoàn quân HLV Calisto đang từ vị trí thứ 131 (tháng 6) tụt xuống xếp hạng 144 và kém đội xếp thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á là Indonesia tới 10 bậc. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là ĐTVN không có những trận đấu chính thức thời gian qua.

Tốp 10 ĐTQG trên BXH FIFA: