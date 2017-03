Cá độ ăn vào “lục địa đen”

Eto’o sẽ đi vào lịch sử CAN Chiến thắng 5-1 của Cameroon trước Zambia đã đưa cái tên Eto’o đi vào lịch sử CAN. “Những chú sư tử bất khuất” Cameroon đã làm cơn mưa gôn giòn giã và cầu thủ đang chơi cho Barcelona Eto’o đã có 14 bàn thắng tại CAN bằng với kỷ lục của huyền thoại Laurent Pokou người Bờ Biển Ngà.