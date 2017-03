Kết luận “vụ án” cầu thủ Huy Hoàng gây tai nạn giao thông, bỏ chạy và đến lúc bị CSGT chặn lại thì múa máy, lảm nhảm như lên đồng khiến nhiều người phì cười rồi tự an ủi: “Nghiện thành say và say thành nghiện mấy hồi. Thôi thì đoạn clip đấy đã nói thay tất cả rồi…”.

Bây giờ thì mọi người cứ phạt cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam theo khung hình phạt… quá chén mà lái xe. Nhà tài trợ dọa cắt hợp đồng vì thương hiệu bị ảnh hưởng cũng sẽ được giải thích: “Ôi dào em nó lỡ uống quá một tí đấy mà!”. Và còn nhiều “phần” khác đối với cầu thủ sắp lên chức HLV phó đội SL Nghệ An sẽ được dàn xếp ổn thỏa bởi trị thằng say khác trị thằng nghiện. Hơn nữa cái lò từng bị mang tiếng có nhiều cầu thủ nghiện cũng dễ ăn dễ nói hơn. Đến giờ, tôi càng hiểu lời khẳng định của lãnh đạo đội SL Nghệ An khi bị báo chí chất vấn về tội của Huy Hoàng qua câu nói: “Kết luận của cơ quan chức năng sẽ là chứng cứ xác thực nhất để chúng tôi xử phạt Huy Hoàng”. Hôm qua, một anh bạn cộng tác viên mon men đến lò đào tạo trẻ SL Nghệ An và nói với cầu thủ trẻ: “Anh Huy Hoàng các em chỉ bị say thôi”, thì nhận ngay những cái bĩu môi và cười mỉm. Anh này kể lại rồi tự mình kết luận: “Bọn trẻ nó bĩu môi cứ như mình mới là thằng say”. Hay là cả làng đều “say” để “giải thoát” cho một thằng nghiện? NGUYỄN NGUYÊN