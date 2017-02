Cả thế giới biết về vết nhơ của bóng đá Việt

Long An xử phạt nội bộ Hôm nay (21-2), đội Long An tập trung trở lại sẽ có buổi họp rút kinh nghiệm và xử lý các cá nhân có sai phạm. Trước mắt, thủ môn Minh Nhựt có những hành vi phản cảm nhất ở trận cầu quái dị khi quay lưng không bắt quả phạt đền, bỏ cầu môn cho cầu thủ TP.HCM ghi thêm hai bàn thắng,… đã bị treo găng ba trận và cắt hết tiền lương, thưởng. Đội Long An chắc chắn cũng sẽ phạt nặng đội trưởng Quang Thanh “đổ dầu vào lửa” cho đồng đội phản ứng trọng tài. Sở VH-TT&DL tỉnh Long An đã khiển trách tập thể đội bóng làm ảnh hưởng đến uy tín của địa phương, CLB, nhà tài trợ và gây dư luận xã hội không tốt. TT