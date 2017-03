Cá trong bạc một, cá ngoài bạc trăm

Một tay thầu tất bật với nhiệm vụ nhận “phơi” tiền cược, trả lời tin nhắn điện thoại và xem lịch các vòng đua - Ảnh: Trung Dân

“Tình hình cá cược mang tính bài bạc đã hoạt động công khai tại trường đua nhiều năm nay nhưng chẳng thấy cơ quan pháp luật nào đứng ra giải quyết, dẹp bỏ. Trước tôi có đến vài chục con ngựa đua tại đây, nhưng giờ không còn sống được đành phải bán dần, chỉ còn nuôi vài con cho vui. Những tay đầu nậu đường dây cá cược đã khuynh đảo cả trường đua, gây bức xúc, giết chết nghề chơi chân chính của những chủ ngựa như chúng tôi...” - A.S., người có trên 20 năm làm việc tại trường đua, bộc bạch.

Phóng viên đã có mặt tại trường đua những ngày cuối tuần và chứng kiến những tay “tuyệt phích” - máu mê cờ bạc - cá cược chuyên nghiệp nháo nhào hoạt động công khai như một cái chợ.

“Sức người” thua “sức ngựa”

Trưa thứ bảy 2-1-2010, cuộc đua thường lệ cuối tuần sắp bắt đầu. 11 chú ngựa chiến nhóm 4 vào vòng đua 1.100m. Vòng đua này, theo dự đoán của nhà cái con Canô sẽ về nhất, nhì là Vang Thanh Phong và Antoni sẽ về ba, còn Phụng Hoàng Long sẽ đứng thứ tư. Thế nhưng vào phút chót, con Vang Thanh Phong không biết vì lẽ gì đã rút lui khỏi đường đua.

Xuất phát! “Canô đang dẫn đầu, bám ngay sau là Antoni. Hai tay đua đang so kè nhau rất dữ... vào cua!”, tiếng phát thanh viên tường thuật hét vang trên loa như lạc cả giọng. Cách đích khoảng 300m, bất ngờ con Canô khựng nửa nhịp chân và dạt ra xa vòng ôm cua. Antoni lợi dụng sai sót vượt lên. Nài ngựa 38kg tên Vũ vung roi liên hồi quất vào chiến mã Antoni. Về đích! Nhất Antoni, hơn một mình ngựa so với con về nhì Canô và ba là Phụng Hoàng Long.

“Tui nghi thằng Ph. lại làm độ rồi, làm tao mất đứt năm chai (5 triệu đồng). Cái thằng nài trên con Canô quá kinh nghiệm và quỷ quyệt, gần về đích lại kìm nửa cương “làm độ” để con ngựa dạt ra xa đường đua. Nó mà bám sát cua thì con Antoni có mà ngửi khói!” - H.B., một tay trùm cá cược, đứng gần bên chúng tôi bực bội khi thua độ.

Nhiều tay “tuyệt phích” như H.B. - cá cược đua ngựa cự phách - bắt chết một chú chiến mã nhưng lắm khi cũng đành thua trắng tay. Sức người tính không lại được với sức ngựa là vậy. “Sức ngựa” ở đây còn được hiểu theo nghĩa cộng cả sức nặng của đồng tiền mà những tay làm độ chi phối. A.S. kể tuần trước mấy tay thầu đã chích thuốc mê cho một trong những chiến mã trước khi vào đường đua để làm độ. “Thế nhưng xui là con ngựa đó lại là ngựa đực nên khi bị chích thuốc mê “của quý” của nó lòi ra, xệ xuống. Trọng tài phát hiện và loại ngay, nhiều tay bể kèo, thua độ lớn” - A.S. nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sau mỗi vòng đua những tay cò - ghi độ - lại đảo vòng quanh những tay cá cược để nhận độ. Có bốn điểm đặt phòng vé cá cược và những màn hình tivi truyền trực tiếp hình ảnh dưới đất trong khu trường đua được hiểu ngầm là nơi dành cho những con bạc nhỏ - khu “nhà nghèo”. Tại đây, cảnh ghi độ, chung chi tiền diễn ra nhộn nhịp như người ta mua bán ngoài chợ. Mỗi khu có ít nhất 4-5 người ghi độ, thu và chi tiền độ. Sau một vòng đảo quanh, những tay ghi độ này quay lại giao tiền và sớ ghi cho những ông bà chủ thầu độ ngồi xa xa tại các bàn nước hoặc các ghế đá quanh đó.

Chung chi tiền tươi công khai ở nhóm thầu “nhà nghèo”! - Ảnh: Trung Dân

Khu “VIP”

Ngoài khu dưới đất dành cho “nhà nghèo”, phía bên trên lầu trong trường đua gồm ba phòng máy lạnh dành cho các “con bạc” lớn, những tay “tuyệt phích” thật sự, dạng VIP. Tại đây chúng tôi có thể bắt gặp rất nhiều đại gia khu vực Q.5, Q.11, Q.10 và cả huyện Hóc Môn (TP.HCM), huyện Đức Hòa, Đức Huệ (Long An). Mỗi khu VIP đều là lãnh địa của 2-3 trùm thầu cá cược hoạt động độc lập hoặc móc nối với nhau nếu thân thiết. Chúng tôi dễ dàng điểm mặt một số chủ thầu cỡ lớn như A.L., U.C., N.T., G., Đ., T.H., 5 M, 3 P hay M 3 ghi độ cho các chủ thầu ngồi ngay tại nhà ở huyện Đức Hòa.

Muốn lên khu VIP phải mua vé 50.000 đồng, nhưng do được A.S. dẫn đi nên chúng tôi cứ tự nhiên đi thẳng sau cái gật đầu chào người bảo vệ của A.S.. Không bát nháo như khu “nhà nghèo” nhưng việc chung chi tiền cá cược ở đây cũng diễn ra rất nhộn nhịp. Các tay “cò” ghi độ hoạt động công khai. Sau mỗi vòng đua những tay “cò” lại đem tiền đi giao hoặc đưa tiền về cho các tay thầu. Sau vòng 4, trong tay thầu 3 P., chúng tôi lướt qua sơ sơ có khoảng 700 USD, mười mấy tờ 500.000 đồng, còn tiền mệnh giá 100.000, 200.000 đồng thì một cọc dày. Riêng ông thầu 5 M., chỉ sau vòng đua thứ 5, tổng số tiền nhận độ của ông cộng lại đã trên 100 triệu đồng.

Bà T. (Q.Tân Bình) là một trong những tay “tuyệt phích” rất “máu” luôn có mặt tại trường đua mỗi cuối tuần. Trước đây bà là chủ của mười mấy con ngựa. Nhưng “đầu tư ngựa giờ không ăn thua, cá cược cho vui vậy mà”, bà T. giải thích. Với lối ăn mặc thời trang, trên bàn bày la liệt đồ ăn thức uống, mỗi lượt đua bà T. chỉ cần ghi số con ngựa và tiền “độ” vào một tờ giấy nhỏ, sau đó “cò” sẽ trực tiếp đến bàn mang bút tích về cho các thầu. Kết thúc lượt đua, nếu thắng độ, “cò” sẽ mang tiền chung chi đến tận tay những người chơi có máu mê cờ bạc thuộc dạng này.

Tổng kết sau bảy vòng đua hôm 2-1-2010, tổng số tiền bà T. đánh độ là 16 triệu đồng và chỉ thắng lại được gần 10 triệu. “Hôm nay thua vậy là tạm chấp nhận được, hên xui lắm em ơi, tụi chị chơi lớn với các thầu ngoài không à nên thua cũng lắm mà thắng cũng nhiều. Mai mấy em lên sớm, chị chỉ cách bắt độ cho. Đừng mua vé cá độ họ bán (trường đua - PV) mà phải đánh với mấy tay thầu ngoài mới thắng lớn được”, bà T. nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Ngọc Mỹ - tổng giám đốc Công ty TNHH Thiên Mã, chủ đầu tư trường đua Phú Thọ - thừa nhận: “Chúng tôi thừa nhận việc cá cược bất hợp pháp ở trường đua Phú Thọ là có thật và bản thân tôi cũng rất bức xúc. Thậm chí nạn cá độ bất hợp pháp hoành hành đến nỗi số tiền độ chảy vào túi các nhà thầu tư nhân có khi cao gấp đôi so với số tiền cá cược hợp pháp chúng tôi thu được. Để hạn chế tình trạng này, chúng tôi từng mời Công an quận 11 hợp tác cũng như tăng cường các biện pháp quản lý... nhưng rốt cuộc đâu cũng vào đấy!”.

Tại sao dân cá cược không thích đặt cược chính thống? Đó là việc tiền thắng độ luôn được đem đến giao tận tay ngay tức thì hoặc chuyển vào tài khoản ở ngân hàng khi kết thúc vòng đua. Ngoài ra tất cả nhà thầu độ tư nhân đều ra mức thưởng cao hơn so với việc trả thưởng của trường đua. Ví dụ nếu mua vé cá cược tại trường đua cho con Antoni về nhất ở vòng đua thứ 3 (ngày 2-1-2010) với giá 100.000 đồng. Antoni về nhất, nhà cái của trường đua cộng tất cả người thắng lại và chia bình quân, mỗi người được lãnh thưởng 120.000 đồng. Thế nhưng khi đánh với mấy thầu bên ngoài sẽ được thầu trả thêm “50 xu” (tức 50.000 đồng), tổng cộng thực lãnh là 170.000 đồng. Còn giả sử đó là “kèo xương”, các nhà thầu ngoài trả thêm “1 đồng”, người thắng được 220.000 đồng. Nếu đánh lớn, là khách quen của các ông thầu này, khi thua sẽ được “thối lại” 10% số tiền đánh cược. Ví dụ bắt con Canô về nhất 10 triệu đồng, nếu thua sẽ được các nhà thầu “thối lại” 1 triệu đồng. Còn nếu không có tiền hoặc thua hết, cũng có thể đánh độ thiếu, ghi nợ và chủ thầu sẽ chung chi sòng phẳng. Trong khi đó, nếu trúng thưởng lớn khi mua cá cược thông qua hệ thống bán vé của trường đua, những người cá cược còn phải đóng thêm “phí” như thông báo của ban quản lý trường đua: “Khán giả trúng thưởng cá cược đua ngựa từ mức trên 10 triệu đồng/vé/lần nhận sẽ phải kê khai thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số CMND và chịu khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10% trên tổng số tiền lãnh thưởng”.

Theo ĐỨC TUYÊN - TRUNG DÂN (TTO)