Các HLV thủ môn nhận xét về Santos: Santos hiện là thủ môn số một VN

HLV Dương Ngọc Hùng: “Santos đang là số một và các thủ môn khác phải phấn đấu!”

“Ở thời điểm hiện nay thì Santos hơn hẳn các thủ môn Việt Nam và anh ta nhất định sẽ là thủ môn số một trấn giữ khung thành của tuyển. Điều quan trọng tôi muốn nhắn nhủ tới các thủ môn Việt Nam trong tuyển là các em phải chấp nhận cuộc cạnh tranh lành mạnh và cực kỳ khốc liệt để có được suất chính thức trong khung gỗ chứ không được buông xuôi.

Tại V-League, Đồng Tâm Long An có thể để thủng lưới nhiều hơn các đội khác nhưng không phải là do Santos kém. Điều ấy còn phụ thuộc vào cách chơi của đội. Chẳng hạn như một đội luôn có xu hướng chơi tấn công, ghi được bàn thắng nhiều thì thường cũng bị thủng lưới nhiều mà tôi quan sát thì thấy rằng Đồng Tâm Long An rơi vào trường hợp này.

Santos không chỉ là một người trấn giữ khung thành giỏi, làm chủ khu vực 16,50 mét tốt mà anh ta còn có khả năng phát động tấn công sắc bén cũng như những cú sút phạt ăn bàn rất cao. Hơn nữa có Santos thì hàng phòng ngự sẽ hạn chế được những bàn thua xuất phát từ tranh chấp bóng bổng.

Tôi không đặt nặng yếu tố màu da, một khi Santos đã trở thành người Việt Nam rồi thì anh ta cũng xứng đáng được gọi vào tuyển nếu phong độ tốt”.

HLV Trần Văn Khánh: “Sẽ có “sóng ngầm” ở vị trí thủ môn nhưng phải chấp nhận quy luật cạnh tranh để tiến bộ”

“Các thủ môn Việt Nam hãy chấp nhận sự cạnh tranh thôi nếu có thủ môn Santos vào đội tuyển. Nhưng tôi lưu ý rằng việc hiện diện của thủ môn Santos trong đội tuyển cũng sẽ xảy ra những sóng ngầm trong việc chọn người trấn giữ khung thành của đội. Nhưng các em phải chấp nhận sự cạnh tranh của cuộc chơi mà thôi. Trên thế giới bóng đá vẫn đóng vai trò ngoại giao lẫn san bằng khác biệt về màu da và tôn giáo thì việc một thủ môn cao, to gốc Brazil xuất hiện trong đội tuyển Việt Nam nên xem là một chuyện bình thường. Theo cách nhìn của tôi thì hiện nay Santos là một trong những thủ môn tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Anh ta có sự tự tin lớn khi đứng trong khung thành, chỉ huy hàng phòng ngự giỏi, ra vào hợp lý, điều đó tạo sự tin tưởng cho các hậu vệ rất lớn khiến các hậu vệ tự tin hơn và anh ta cũng hỗ trợ cho các hậu vệ cực tốt. Sự hiện diện của Santos ở đội tuyển nếu có sẽ hạn chế được rất lớn những bàn thua từ không chiến”.