Các tình nguyện viên Olympic không được lộ tin

(Nguồn: Internet)

Hiện nay ban tổ chức đang tích cực tuyển khoảng 70.000 tình nguyện viên để tham gia giúp sức tại sự kiện Thế vận hội sẽ diễn ra từ ngày 27/7-12/8 này.



Hồi tháng trước, chính quyền Anh cho biết họ sẽ điều động tới 13.500 binh sỹ để bảo vệ Olympic London 2012, sau khi ban tổ chức sự kiện nói rằng an ninh cần phải được tăng lên gấp đôi.



Bên cạnh các vận động viên, sự kiện trên còn thu hút nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới ghé thăm và cổ vũ các cuộc thi tài.



Trả lời cho lệnh “tuýt còi” tình nguyện viên không được sử dụng mạng xã hội để chia sẻ tin tức về Thế vận hội, phát ngôn viên của Ủy ban Tổ chức London nói rằng an ninh luôn là mối lo được đặt lên hàng đầu, và việc họ yêu cầu những người tham gia cần phải ý thức trong việc sử dụng mạng xã hội là hoàn toàn bình thường.



Người này cho biết thêm: “Chúng tôi hiểu rằng sẽ có rất nhiều tình nguyện viên háo hức, muốn chia sẻ tin tức nóng bỏng về Thế vận hội London 2012, khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện này. Do vậy, ban tổ chức cần phải hướng dẫn các tình nguyện viên để họ biết cách sử dụng mạng xã hội đúng mực, đảm bảo an toàn cho Thế vận hội diễn ra suôn sẻ”./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)