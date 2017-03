Cái nóng của sự trung thực

Những ngày qua, người Nghệ An đi đâu, làm gì cũng nói về bóng đá, về sự khao khát của thầy trò Nguyễn Hữu Thắng trước khả năng đoạt cúp vô cùng lớn.

Một ngày trước trận đấu, sân Vinh thực sự nóng vì sốt vé khi tất cả đều háo hức chứng kiến trận cầu đinh giữa hai đội mạnh nhất. Đội bóng xứ Nghệ đang hơn đại đối thủ Hà Nội T&T 3 điểm và chỉ cần một trận hòa là đăng quang.

Thực chất ngay sau lượt đi SL Nghệ An đang dẫn đầu bảng, giới chuyên môn đều nhìn nhận họ xứng đáng vô địch với một nội lực đồng đều và chất lượng. Điều đáng quý nhất của bóng đá xứ Nghệ chính là dàn cầu thủ “cây nhà lá vườn” do chính tay họ nhào nặn trong bối cảnh các đội bóng khác đều hụt hẫng đào tạo trẻ.

10 năm! Những nhà làm bóng đá Nghệ An lẫn giới cổ động viên chân chính khao khát vô địch lớn hơn bao giờ hết. Đơn giản, SL Nghệ An đang muốn chứng tỏ mình xứng đáng với phần thưởng ấy nhờ sự trung thực chứ không phải chỉ do may mắn hoặc có sự trợ giúp ở hậu trường.

10 năm trước, chính HLV Hữu Thắng từng mang 130 triệu đồng vào TP.HCM hứa thưởng cho cầu thủ Cảng Sài Gòn nếu thắng Nam Định lượt cuối. Bởi khi ấy, SL Nghệ An còn kém Nam Định 2 điểm và điều kiện cần là phải thắng CA TP.HCM. Chính vì cái điều kiện đủ là “mua thắng” Cảng Sài Gòn nên HLV Nguyễn Hữu Thắng từng có một thời gian dính vào vòng lao lý.

Thế nhưng sẽ không dễ dàng cho chủ sân Vinh khi đối thủ Hà Nội T&T muốn rửa tì vết “ngàn năm có một” sau năm 2010 đăng quang trong dịp đại lễ ngàn năm Thăng Long. Đội khách có nhiều hảo thủ hơn và thầy trò Phan Thanh Hùng chỉ còn 90 phút nữa để xóa đi điều tiếng nhờ “quới nhơn phò trợ”.

Sân Vinh chiều mai sẽ rất nóng. Một cái nóng dễ chịu khi tất cả đều hướng đến sự trung thực trong bóng đá…

CÔNG TUẤN