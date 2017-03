Dù bị kỷ luật phạt tiền và treo quyền làm nhiệm vụ nhưng Giám đốc kỹ thuật đội Thanh Hóa - ông Lê Thụy Hải đang được truyền thông ủng hộ. Nguyên do ông chỉ ra hàng loạt bất cập, bất thường và cả bất công của V-League.

Ông Hải chỉ ra những cái sai như Trưởng Ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi chịu trách nhiệm phân công, điều hành trọng tài nhưng lại còn làm giám sát trọng tài và làm phó Ban Tổ chức giải thì có khác gì vừa đá bóng vừa thổi còi. Theo ông Hải thì đấy chính là điều cản trở sự phát triển của bóng đá Việt Nam, nhất là ông Mùi lại có cả con trai lẫn còn rể cầm còi ở V-League.

Mà cũng không riêng gì ông Hải, nhiều HLV, lãnh đạo nhiều đội bóng cũng mệt mỏi với việc đầu tư cho đội bóng thì tốn kém nhưng lại không được những nhà điều hành bóng đá tôn trọng. Chẳng hạn như một mùa giải mà ban tổ chức có biết bao lần thay đổi giờ và lịch thi đấu. Hay tổ chức giải bóng đá trẻ mà đưa ra sân cỏ nhân tạo và buộc các cháu thi đấu giữa trưa nắng lúc 14 giờ trong những ngày nắng nóng lên đến 40 độ C.





Ông Lê Thụy Hải than phiền đúng về những bất thường ở V-League nhưng đấy mới chỉ là một phần trong cái sai của một nền bóng đá. Ảnh: XUÂN HUY

Ông Hải khi tranh luận hay nhắc đến yếu tố con người bởi ông muốn bật lại ban tổ chức thường “chữa” cho trọng tài bằng câu nói “Trọng tài cũng là con người”. Vì thế ông Hải nói rằng các đội bóng, các cầu thủ cũng là con người và họ cần được đối xử một cách rất người với người.

Nhưng xét cho cùng thì cái sai của V-League hay của những giải trẻ chỉ là một phần nhỏ trong cái sai của cả một nền bóng đá. Vừa qua, tôi có chất vấn những lãnh đạo ở Tổng cục TDTT về việc vì sao LĐBĐ Việt Nam hoạt động sai điều lệ đã được Bộ Nội vụ phê duyệt nhưng Tổng cục TDTT không tuýt còi thì rất nhiều người giật mình. Đơn cử như những quyết định sai nguyên tắc, sai điều lệ trong việc “tự phong” cho phó chủ tịch phụ trách chuyên môn lên chức “Thường trực” và điều hành thay cho chủ tịch VFF, thế nhưng chẳng ai có ý kiến và cũng chẳng ai tuýt còi. Hay gần đây hơn là phần việc và chức danh của các phó chủ tịch do ban chấp hành bầu chọn thì không lý do gì mà ông chủ tịch hay Thường trực VFF có quyền ra văn bản “cấm cửa” hoặc cắt phần việc chuyên môn. Bởi vị trí đấy, chức danh đấy và quyền hạn đấy là do cả ban chấp hành tín nhiệm bầu chọn chứ không phải ông chủ tịch không thích ai làm gì thì được ra quyết định ngăn người đó không được làm.

Thậm chí là điều lệ và quy định cũng quy định rõ nếu ông chủ tịch VFF vì những lý do gì mà vắng mặt hoặc vượt quá số lần không điều hành được những cuộc họp của VFF thì có thể triệu tập ban chấp hành để bầu chọn, tìm người mới, tìm giải pháp mới. Điều mà lâu nay ở VFF vẫn sống trong sự vi phạm điều lệ khi phần việc của ông chủ tịch được ông phó quyết và điều hành tất tần tật.

Từ cái sai ở phần nóc như thế, đương nhiên chuyện những cái sai ở V-League làm ảnh hưởng lớn đến việc phát triển của một nền bóng đá cũng nằm trong cái sai của cả một hệ thống.

Tiếc là cơ quan quản lý về mặt nhà nước quá “bận bịu” đến độ quên cả tuýt còi dù là chỉ để nắn chỉnh đi đúng với điều lệ.