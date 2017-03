“Calisto trước rồi X, Y, Z sau”

VFF mời Calisto làm HLV trưởng Sáng 14-3, CLB Đồng Tâm Long An đã nhận được công văn của VFF do Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ ký về việc mời ông Henrique Calisto làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Ba ngày trước, khi Peter Withe nộp đơn ứng thí và đưa ra ba điều kiện (con trai làm trợ lý huấn luyện, VFF phải chi trả các khoản cho ông đi xem các trận bóng và mức lương tháng 20.000 USD), nhiều nhà tuyển chọn tỏ ra khó chịu. Gay gắt nhất là trưởng bộ môn bóng đá Mai Đức Chung ra tối hậu thư: “Có Peter Withe thì không có tôi!”. Hôm qua, HLV Calisto rất bình thản khi đón nhận thông tin này và cho biết ông sẵn sàng đàm phán với VFF. Calisto cũng tiết lộ việc đầu tiên ông muốn biết VFF cần gì ở mình và ông sẽ trả lời chi tiết theo yêu cầu. Trong khi đó, phía Đồng Tâm Long An cho biết sẽ từ chối hỗ trợ lương cho Calisto nếu ông ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. VFF hẹn ông Calisto trong tuần tới sẽ ngồi vào bàn thương thảo về các điều khoản trong bản hợp đồng và mục tiêu trước mắt là vào chung kết AFF Cup cuối năm 2008. CÔNG TUẤN