Cầm hòa Barcelona, Chelsea có được lợi thế cho trận lượt về

Cuối cùng, hàng pháo siêu hạng từng nã vào lưới của những Lyon, Bayern Munich lần lượt tới 5 và 7 bàn thắng cũng đã phải im tiếng. Hàng công của Barcelona với Messi, Eto'o, Henry, những siêu tiền đạo tưởng như không gì có thể cản nổi đã bị khắc chế bởi một đấu pháp hợp lý cùng tính kỉ luật mà hàng thủ của Chelsea tạo ra. Trong một ngày chơi đầy ấn tượng, từ Bosingwa, Alex và đặc biệt là Cech, những chuyên gia phòng ngự của đội bóng nước Anh đã khiến cho Barcelona lần đầu tiên biết được cảm giác bất lực tại UEFA Champions League mùa giải năm nay (trước đó, Barcelona ghi bàn trong tất cả các trận đấu). Kết quả này sẽ khiến cho chuyến đi tới nước Anh vào giữa tuần sau của “Gã khổng lồ“ xứ Catalan dự báo đầy cạm bẫy và bất trắc.

Ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu hai pha dứt điểm không thành công của Eto'o (Barcelona) và Lampard (Chelsea) đã hứa hẹn về một trận cầu căng thẳng kịch tính và đầy hấp dẫn tại Nou Camp. Đúng như dự đoán, Barcelona chủ động tràn lên tấn công và buộc Chelsea phải lùi sâu phòng ngự. Tuy nhiên đây là điều mà Guus Hiddink đã tính đến khi ông chỉ bố trí mình Drogba đá cắm trên hàng công trong khi với 5 tiền vệ, khả năng hỗ trợ cho hàng thủ luôn được đảm bảo. Chính điều này đã khiến cho trong phần lớn thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất (có thời điểm lên tới 70% -30%), Barcelona cứ tấn công nhưng họ lại không thể khoan thủng được hàng phòng ngự chơi chắc chắn và kỷ luật của The Blues.

Lối chơi áp sát, thậm chí là không ngần ngại phạm lỗi nếu cần thiết của các cầu thủ Chelsea đã khiến cho tuyến tiền vệ của Barca gần như không thể hiện được vai trò làm bóng khi Iniesta và Xavi có rất ít cơ hội để tung ra những đường chuyền cuối cùng. Trong khi đó bộ ba tấn công Messi - Eto'o - Henry cũng không có nhiều khoảng trống để cầm bóng cũng như xử lý khi mà các hậu vệ của Chelsea đã chơi quá chắc chắn và thường xuyên có những tình huống bắt bài chính xác. Trong hiệp thi đấu thứ nhất, Messi gần như mất hút trước Bosingwa, khả năng phối hợp với Alves, người thường xuyên có những pha dâng cao không có bởi Mikel luôn có những tình huống lùi sâu và trợ giúp cho Bosingwa khá hiệu quả.

Càng tấn công, Barca càng thể hiện sự bế tắc. Đã có những thời điểm họ phải sử dụng đến những cú sút xa. Nhưng những cú dứt điểm của Eto'o (phút 19), Xavi (26) hay Henry (31) không đủ khó để đánh bại Cech, người đã chơi khá ổn định ở trận đấu này.

Trong khi đó, sự chắc chắn trong phòng ngự cùng một đội hình chơi lùi sâu khiến lối chơi của Chelsea như ru ngủ đối phương. Các học trò của Hiddink vẫn âm thầm chờ đợi thời cơ từ những pha phản công nhanh hay những sai lầm, điểm yếu cố hữu của hàng thủ Barcelona. Và lẽ ra nếu Drobga chau chuốt hơn với pha dứt điểm của mình tỷ số đã có thể được mở cho đội bóng nước Anh.

Phút 39, Marquez đã có một tình huống chơi như mở ngủ khi anh có đường chuyền về cho Valdez quá nhẹ và để Drgoba băng xuống cướp được bóng. Tuy nhiên trong tình huống đối mặt với thủ môn của đội chủ nhà pha dứt điểm của tiền đạo người Bờ Biển Ngà lại đi thẳng vào vị trí của Valdes. Một pha bóng đáng tiếc cho Chelsea và cũng là một tình huống toát mồ hôi hột cho Barca.

Ngay ở những phút đầu của hiệp hai, thêm một tình huống nữa Chelsea khiến cho các cules phải choáng váng khi Ballack trong tư thế thoải mái tung ra cú lắc đầu từ cú đá phạt bên cánh trái của Drogba. May cho Barca là bóng đi hơi cao so với xà ngang một chút. Một lần nữa Marquez lại là người mắc lỗi khi anh để cho tiền vệ người Đức có khoảng trống để tung ra cú dứt điểm. Cũng sau tình huống này, anh dính chấn thương và Pep Guardiola không còn cách nào khác ngoài việc phải rút trung vệ người Mexico ra và tung Puyol vào với hi vọng gia cố hàng thủ.

Những phút tiếp theo của hiệp hai vẫn chứng kiến thế trận diễn ra một chiều khi Barcelona vẫn chơi hoàn toàn lấn lướt và chủ động trong tấn công. Đã có nhiều hơn những nét đột biến so với hiệp thi đấu thứ nhất khi các mũi nhọn tấn công của đội chủ nhà đã chơi sắc sảo và tỏ ra nguy hiểm với những pha phối hợp khó lường hơn. Phút 62, Messi có pha nhả bóng rất thuận lợi thể Alves tung ra cú dứt điểm từ cự ly 25m đầy bất ngờ nhưng bóng vẫn chưa đi đủ khó để đánh bại Cech.

Cơ hội đến rõ rệt hơn với đội chủ nhà ở phút 70 sau màn độc diễn của Eto'o. Có bóng ở khu vực giữa sân, tiền đạo người Cameroon sử dụng tốc độ vượt qua Essien, Terry trước khi có pha quặt bóng loại bỏ nốt Alex. Tuy nhiên khi đã đối mặt với Cech, cú đặt lòng của "Báo đen" lại thiếu lực và không thể vượt qua được thủ thành người CH Séc. 4 phút sau thêm một cơ hội nữa trôi qua trước mũi giày của các cầu thủ chủ nhà. Pha phối hợp của Eto'o và Henry đã xé toang được hàng thủ của Chelsea nhưng ở pha tiếp bóng cuối cùng, Henry lại vào hơi lỡ trớn cùng với một tác động đầy tiểu xảo của Bosingwa, tiền đạo người Pháp đã không thể tung ra cú dứt điểm.

Trước sức ép ngày một lớn, Hiddink buộc phải có những điều chỉnh khi tung Belletti, một cầu thủ có thiên hướng phòng ngự vào sân thay cho Lampard.Bên kia chiến tuyến, Pep Guardiola cũng quyết định tăng cường hàng công khi tung Krkic vào thay cho Eto'o. Những phút cuối cùng, trận đấu vẫn diễn ra với thế trận một chiều với thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Với 5 phút bù giờ, Barca đã có 2 cơ hội lẽ ra phải có được bàn thắng tuy nhiên cú đánh đầu cận thành của Krkic lại đi vọt xà ngang trong khi pha dứt điểm trong tình huống đối mặt với Cech của Hleb cũng không thể vượt qua được người gác đền của Chelsea.

Bị cầm hòa 0-0 trong một thế trận lấn lướt, Barcelona đánh mất lợi thế trong trận lượt về. Trong khi đó với một chiến thuật hợp lý và hiệu quả, Chelsea sẽ có cơ hội cụ thể hóa lợi thế sân nhà cho trận lượt về tại Stamford Bridge diễn ra vào giữa tuần sau.

Đội hình thi đấu:

Barcelona: Valdes, Dani Alves, Marquez (Puyol 52'), Pique, Abidal, Xavi, Toure Yaya, Iniesta, Messi, Eto'o (Krkic 82'), Henry (Hleb 87')

Chelsea: Cech, Ivanovic, Alex, Terry, Bosingwa, Mikel, Ballack (Anelka 90'), Essien, Lampard (Belletti 71'), Malouda, Drogba