Cấm sân Vinh đến hết năm

Hôm qua hội đồng kỷ luật đã ra kết luận kỷ luật cấm sân Vinh tổ chức các giải bóng đá do Liên đoàn tổ chức đến hết năm 2008, đồng thời phạt 50 triệu đồng và phải chịu mọi phí tổn cho các bên liên quan do không bảo đảm an toàn, bởi đây đã là lần thứ hai sân Vinh vi phạm.

Kết luận trên được hội đồng xử lý kỷ luật nhận định do làm hoen ố hình ảnh bóng đá Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng phát luật, vi phạm nghiêm trọng quy định về kỷ luật của LĐBĐVN, quy chế bóng đá chuyên nghiệp, điều lệ giải vô địch quốc gia Petro Vietnam Gas 2008 và điều lệ LĐBĐVN khóa V.

Dù không liên quan tới vụ hỗn loạn nói trên nhưng đội bóng TCDK Sông Lam Nghệ An cũng bị vạ lây - phạt trừ ba điểm. Phía đội XM Hải Phòng cũng chịu trách nhiệm liên đới với mức phạt 30 triệu đồng do các cổ động viên cố tình tái phạm đốt pháo sáng trên khán đài.

Riêng về mức án kỷ luật từng cá nhân thì lại bị cho là quá nhẹ khi trưởng và phó ban tổ chức sân Vinh - ông Lô Trung Thành và ông Ngô Sỹ Sơn chỉ bị hình thức phạt cảnh cáo. Đối với cá nhân trưởng ban tổ chức giải, do ông Dương Nghiệp Khôi đã có đơn xin từ chức nên không phải chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào.

Ngoài ra, Thường trực LĐBĐVN còn kiến nghị Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc tiến hành điều tra những phần tử quá khích gây ra vụ bạo loạn để truy cứu trách nhiệm hình sự.