Cảnh sát Hình sự đá bóng mừng 70 năm thành lập

Tham dự giải có lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ công tác tại PC45 công an các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An và Cục Cảnh sát Hình sự (C45) phía Nam - Bộ Công an.



Các đoàn tham dự giải



BTC trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự giải





Một pha đi bóng của cầu thủ đội PC45 TP.HCM trong trận đấu với PC45 Đồng Nai.



Một pha bóng trong trận C45 gặp PC45 Bà Rịa-Vũng Tàu



Lãnh đạo PC45 TP.HCM, Long An, BRVT theo dõi đội nhà thi đấu

Thượng tá Lê Thanh Tùng- Phó trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, phát biểu: Giải bóng đá là một trong các hoạt động được Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lên kế hoạch tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát Hình sự. Thông qua các trận đấu, lực lượng cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Hình sự các địa phương có dịp giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và thắt chặt thêm mối quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.



Trao giải cho các đội đoạt giải

Kết quả, đội bóng của Cục Cảnh sát hình sự (C45) xuất sắc giành giải Nhất, PC45 Công an TP.HCM đoạt giải Nhì và giải Ba thuộc về PC45 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hai Giải Khuyến khích được trao cho PC45 Công an tỉnh Tây Ninh và Long An.