Cảnh sát tập Vovinam

Nhằm nâng cao sức khỏe, đồng thời hỗ trợ cán bộ chiến sĩ trong công tác trấn áp tội phạm, lãnh đạo Công an TP.HCM đã có kế hoạch huấn luyện võ thuật trong lực lượng công an. Lớp võ thuật Công an Q.10, TP.HCM ra đời từ chủ trương đó. Giáo án huấn luyện vovinam (Việt võ đạo) được võ sư - HLV Lê Phước Tiến (Đội Công tác hậu cần) soạn thảo.

Danh sách học viên cứ tăng dần hằng tuần và nay đã tăng lên gần 200 chiến sĩ. HLV Lê Phước Tiến nhận xét về giáo án: “Đó là sự rút tỉa những miếng hay, những đòn thế vận dụng hiệu quả trong cận chiến. Khi xuất thủ có thể là một miếng quăng, vật, những đòn thế chủ lực của vovinam”. Chứng kiến những pha di chuyển, bay người 2 chân kẹp ngã đối phương, một chống 4 có vũ khí (súng, dao găm), những pha tung người lộn 2 vòng trên không... tưởng như chỉ có trong phim ảnh, chúng tôi không khỏi thán phục các võ sinh – cảnh sát. Theo HLV, đó là thành quả từ sự tập luyện tích cực, các học viên phải vượt qua những bài tập khắt khe, không có sự nương nhẹ thậm chí đối với nữ. Trong một buổi nói chuyện với các chiến sĩ cảnh sát tại lớp học, võ sư Nguyễn Văn Chiếu, Chủ tịch Hội Võ thuật Vovinam - Việt võ đạo TP.HCM, đã đề cập đến triết lý “cây tre” của vovinam. Đó là một loại cây vừa mềm mại, vừa uyển chuyển, không sống đơn độc mà biết quần tụ thành từng bụi lớn để cùng che chở, chống đỡ phong ba, bão tố. Hiểu được hình tượng cây tre là lĩnh hội được nguyên lý “cương nhu phối triển” của vovinam, thấu triệt được lẽ cứng, mềm trong ứng xử thường ngày. Ông cũng cho rằng môn võ này rất thích hợp với các chiến sĩ công an, và cần nhân rộng các lớp học như thế trên các quận huyện khác tại TP.HCM. CAO HOÀNG NAM - (Theo Thanh Niên)