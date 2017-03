Câu chuyện cuối tuần: Bán lúa non

Thông tin trên được đưa ra, không ít liên đoàn đang so đo tính toán và có cả suy nghĩ nên ký lấy tiền trước rồi phần hậu tính sau.

Liên đoàn Quần vợt, nhờ có ông Nguyễn Quốc Kỳ từng nằm trong bộ máy LĐBĐVN, hiện là phó chủ tịch phụ trách tài chính-tài trợ, cũng là chứng nhân vụ VFF bán bản quyền 10 năm cho Strata lấy 2 triệu USD, tỏ ra có kinh nghiệm đã chia sẻ: “Mỗi nhiệm kỳ liên đoàn chỉ bốn hay năm năm, vì vậy chỉ được quyền thương thảo bán những gì trong thẩm quyền của mình! Đừng để những con người ở nhiệm kỳ sau phải gánh chịu hậu quả từ những người đi trước”.

Tổng cục trưởng Vương Bích Hằng cũng đồng quan điểm: “Các ban chấp hành các liên đoàn chỉ được bán bản quyền trong giai đoạn một nhiệm kỳ. Vượt quá thời gian trên, phải thẩm quyền cấp cao hơn…”.

Ngoài bóng đá, nhiều bộ môn khác trong đó có võ không lo chăm chút sản phẩm mà cứ lo bán lúa non. Ảnh: QUANG THẮNG

Bàn chuyện bán phần nhiệm kỳ của mình và bán cả phần không phải của mình, một chuyên gia kinh tế đưa so sánh ví von: “Bản quyền truyền hình suy cho cùng là sản phẩm thể thao và việc bán đấy chẳng khác gì anh nông dân bán sản phẩm nông nghiệp, bán lúa của mình. Nhưng kiểu bán mà giới thể thao đang mổ xẻ, tranh luận thì cũng như anh nông dân bán lúa non vậy. Ở đây anh nông dân khó khăn nên bán non và bán lúa của mình, còn ở các liên đoàn thì họ bán cả cái không thuộc về mình. Kiểu bán mà nhiệm kỳ mình mình cứ hưởng, cứ nhận lót tay và cứ có lại quả trước để rồi 2-3 nhiệm kỳ sau phải gánh hậu họa thì đúng là phải xem lại nhiều mặt.

Vì thế mà chuyện đang tranh luận trong các liên đoàn thể thao mà người thì mắt sáng rỡ, còn kẻ thì sợ thiệt đơn thiệt kép vì cái chung xin được khép lại bằng phát biểu của ông Nguyễn Quốc Kỳ: “Vấn đề chính về câu chuyện hiện tại của các liên đoàn, các bộ môn là phải tổ chức lại sản phẩm của mình trước khi tính chuyện bán bản quyền truyền hình. Đừng nặng nề với chuyện bán cả 20 năm và cho rằng bán cả quả như thế sẽ có lãi vì chắc gì đã có ai mua. Đấy là tư tưởng tiêu cực. Theo tôi thì các liên đoàn nên học bài toán kinh doanh là anh muốn sản phẩm bán được giá thì phải chăm chút phần chất lượng và có chất rồi thì lúc đấy người ta xếp hàng mua sản phẩm của anh…”.

VÂN VŨ