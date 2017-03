Câu chuyện cuối tuần: Đồng Tháp “gả” Trịnh Phát Đạt cho An Giang

Tai nạn ở chặng bảy giải xe đạp Truyền hình Bình Dương Hôm qua, chặng đua từ Phan Rang về Phan Thiết (152 km) lẽ ra đã an toàn nếu các tay đua không “đo đường” ngay khúc quanh đường tránh vào TP Phan Thiết. Nguyên nhân do Mai Công Hiếu bất cẩn lao vào đống cát, kéo theo hàng loạt tay đua cùng té. Cũng may ngoài chuyện bị xây xát khắp người, không có tay đua nào phải về đích bằng xe cứu thương! Lợi dụng sự cố trên, các tay đua “thoát nạn” tách ra về đích. Và chiến thắng đã thuộc về Bùi Minh Thụy với thành tích 3 giờ 32’47”, đạt tốc độ trung bình 42,86 km/giờ. Áo vàng sau bảy chặng vẫn do tay đua Hall Brad nắm giữ nhưng hạng nhì và ba lại thuộc về hai tay đua Đỗ Tuấn Anh và Bùi Minh Thụy. Giải đồng đội vẫn lần lượt là Domesco Đồng Tháp, CLB Hà Lan Ysseltreek và đội Mông Cổ. Bất ngờ lớn nhất là Mai Nguyễn Hưng vươn lên dẫn đầu giải áo xanh với 14 điểm. Hôm nay, đoàn đua thi đấu chặng cuối từ Phan Thiết về Bình Dương có lộ trình 185 km. M.QUANG