Câu chuyện đầu năm: Mùa xuân của Quyến

Nhưng với Quyến thì mùa xuân 2009 lại là mùa xuân đáng nhớ nhất và hạnh phúc nhất...

Tôi còn nhớ một ngày trước xuân 2004, TP Vinh vừa lạnh vừa mưa. Tôi đã lặn lội ra đấy với hy vọng tìm được Quyến. Tìm để xem thằng bé mà hồi đấy mình và tòa soạn nhọc công tìm cha cho nó bây giờ sống như thế nào sau khi ánh hào quang đến sớm ở tuổi 20.

TP Vinh khi ấy rét căm trong cơn mưa rả rích. Một người bạn kéo tôi vào quán ngô nướng bên cạnh khu nhà tầng cũ kỹ trước khách sạn Kim Liên. Chưa kịp ngồi xuống, anh bạn người Nghệ đã nói: “Tau đưa mi ra đây vì hồi nghèo khổ, thằng Quyến nó cũng thường ra đây với mấy đứa cầu thủ nghèo xứ Nghệ ăn từng cái ngô nướng”... Kể đến đây rồi anh bạn thở dài: “Giờ mà kiếm thằng Quyến thì phải vào nhà hàng, quán bar. Nó thay đổi nhanh lắm. Người Nghệ An nói nó gặp thời và không còn là thằng Quyến ngày nào nữa rồi”...

Lần đấy, điện thoại cho Quyến chỉ nghe một điệp khúc ò... e... í..., hỏi ra mới biết Quyến xài đến 4-5 sim và thay điện thoại như thay áo...

... Tôi quyết định rời TP Vinh giữa cái rét căm dù chưa gặp được người hùng của bóng đá Việt Nam và tự an ủi mình: “Không gặp Quyến nhưng ít ra cũng “làm” được cái ngô nướng và thấy ấm lòng khi còn thấy những cầu thủ Nghệ An thành danh sau Quyến vây quanh lò than nóng và không đua đòi ở nhà hàng, quán bar”...

Xuân ấy, bạn bè ở Nghệ An kể lại rằng họ thấy Quyến ăn xài kinh lắm. Một mùa xuân mà Quyến không thiếu thứ gì và ăn xài xả láng. Kể đến đấy, anh bạn người Nghệ chợt hỏi bâng quơ: “Không biết nó có rất nhiều nhưng nó có cảm nhận được niềm hạnh phúc với mùa xuân đến sớm hay không?”.

Trước ngày xuân 2009, tôi lại có dịp qua Nghệ An khi còn ngất ngây hạnh phúc với chiến thắng vàng của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2008. Quán ngô nướng vẫn còn đấy nhưng thay cho khu nhà tầng cũ kỹ giờ là những chung cư sang trọng. Anh bạn ngày nào dẫn tôi đến quán cũ rồi nói như khoe: “Thằng Quyến thỉnh thoảng cũng ghé vào đây làm cái ngô nướng và ngồi nói chuyện với người hâm mộ với thái độ rất thành khẩn và hối lỗi”.

Chợt nhớ đến lời ông giám đốc điều hành CLB Sông Lam Hồ Văn Chiêm tâm sự: “Có khi lúc con người ta mất đi lại là lúc thấy mình được. Thằng Quyến bây giờ thay đổi nhiều lắm. CLB Sông Lam đang xin các anh ở ban kỷ luật liên đoàn giảm án để cháu được sớm đá bóng trở lại. Nó tập cật lực lắm và khát khao từng ngày được trở lại sân cỏ”...

28 Tết, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Lưu (vốn người Nghệ An) điện thoại cho tôi báo tin: “Quyến được trở lại đá từ đầu mùa giải 2009 rồi đấy. Khổ thân cho mấy anh em của CLB Sông Lam, mất Công Vinh giờ lo đội nhà không còn tiền đạo nội, may mà Quyến vừa được giảm án nên bây giờ cũng đỡ lo chuyện xuống hạng”... Ông Lưu còn cho biết: Nó vừa thổ lộ với tôi rằng “Đây sẽ là mùa xuân đẹp nhất và hạnh phúc nhất của đời cháu dù cháu chẳng có gì cả”. Nó còn hứa với tôi rằng nó sẽ đá bóng tử tế bởi vì không gì hạnh phúc bằng được chạy nhảy trên sân cỏ với quả bóng. Cuộc sống đã dạy cho nó phải biết yêu quý quả bóng và biết giá trị của người cầu thủ...

Mùa xuân này, Quyến nhận được rất nhiều lời chúc và tin nhắn. Có những số thật lạ mà Quyến chỉ biết là người hâm mộ. Hầu hết đều chúc Quyến trở lại một cách mạnh mẽ và trở lại với một cơ thể lẫn tinh thần khỏe mạnh.

Hôm qua, Quyến khoe với tôi Tết này là cái Tết hạnh phúc nhất đời và cũng là cái Tết mà Quyến mất rất nhiều thời gian nhưng cũng rất vui khi trả lời từng tin nhắn, từng lời chúc động viên mình.

Nghe Quyến nói chợt nhớ đến hôm đội tuyển chuẩn bị đá với Thái Lan, Quyến có đi qua khách sạn La Thành nhưng không dám vào thăm đồng đội cũ. Lại cũng có người kể ngày Công Vinh nhận quả bóng vàng ở sân Vinh thì Quyến cố giấu mặt bởi hổ thẹn...

Bây giờ, sau một mùa xuân đến muộn nhưng rất hạnh phúc, Quyến lại tâm sự: “Các bác, các chú đã dạy em phải đứng lên ngay chỗ vấp ngã và em đã đứng lên để làm lại”...

Quyến đã chấp nhận bỏ lại đằng sau tên tuổi của một cầu thủ giỏi để bắt đầu từ một cầu thủ tốt...