Câu chuyện thể thao: Văn Quyến giải nghệ…

Quyết định giải nghệ ở tuổi 30 của Quyến chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu cặn kẽ. Thế nhưng đối với một cầu thủ chuyên nghiệp đang ở vào độ chín chắn của sự nghiệp, còn chơi bóng được mà phải nói lời chia tay thì quả là nghiệt ngã.

Tuổi 16 của Văn Quyến sau sự kiện đánh bại U-16 Trung Quốc để vào đến bán kết giải châu Á cho đến trước sự cố Bacolod 2005 đã cho Quyến nhiều lắm, cả danh vọng lẫn tiền bạc. Sau đó Quyến cũng nhận rất nhiều tình thương cảm, chia sẻ của nhiều giới và giúp anh trở lại sân cỏ khi cứ ngỡ mình không gượng dậy nổi.

HLV Nguyễn Văn Sỹ nói rằng anh không tin Quyến dính đến tiêu cực như một số đồng đội thừa nhận có làm độ trận gặp Kelantan. Bản thân Quyến cũng nhiều lần thề thốt mình không dại gì lần thứ hai nhúng chàm sau một lần chịu quá nhiều tai tiếng và đau khổ hậu sự Bacolod 2005.





Văn Quyến giải nghệ ở tuổi 30. Ảnh: XUÂN HUY

Một số nguồn tin xì xào Văn Quyến vừa lên hợp tác với cơ quan điều tra vì nghi có dấu hiệu tiêu cực ở trận lượt đi trên sân nhà thắng Yangon United (Myanmar) 3-2. Tuy nhiên, khi mọi sự chưa có gì rõ ràng thì Quyến vẫn tập luyện bình thường với cầu thủ V. Ninh Bình. Cho đến lúc Chủ tịch CLB Phạm Văn Lệ không ghi tên Quyến vào danh sách đá trận lượt về sân khách Yangon thì nó giống như giọt nước làm tràn ly chịu đựng của “thần đồng” một thời.

Khó trách về việc không sử dụng Quyến ở trận cuối vòng bảng AFC Cup của lãnh đội V. Ninh Bình bởi mọi sự chưa sáng tỏ và cũng không thể méo mó với quyết định giải nghệ của Quyến.

Cái cách Quyến một mực đòi chia tay như là lời phản kháng mình không dính đến tiêu cực và đang rất muốn ra sân để chứng minh lời nói và nỗ lực có giá trị.

Thực tế Văn Quyến hai năm qua khoác áo V. Ninh Bình không có nhiều cơ hội nằm trong đội hình chính thức do chưa thể cạnh tranh sòng phẳng với các chân sút ngoại hoặc chỉ ra sân từ ghế dự bị. Cho nên cơ hội để Quyến sa ngã là không lớn và rất nhiều người hy vọng chân sút gốc Nghệ An vô can vì một lần lỡ dại đã chịu quá nhiều đau đớn rồi.

Cầu mong Quyến giữ vững lời thề và thanh thản với quyết định của mình!

CÔNG TUẤN