Cầu thủ bị gí súng vào ngực

Nước chủ nhà World Cup 2014 mới đây đã để xảy ra sự cố nghiêm trọng trong một trận đấu quốc tế. Đó là trận chung kết lượt về Cúp CLB Nam Mỹ giữa chủ nhà Sao Paulo với đội Tigre của Argentina.

Trước 65.000 khán giả chủ nhà Brazil hò hét ủng hộ cuồng nhiệt, Sao Paulo đã dẫn 2-0 ở hiệp 1, trong đó đã xảy ra nhiều va chạm cứng rắn giữa đôi bên. Không khí càng lúc càng “nóng” lên khi dưới sân cầu thủ liên tục đá xấu, đá láo nhau, còn trên khán đài thì cổ động viên hò hét với những lời lẽ khích động.

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, cầu thủ Tigre từ chối vào sân đá tiếp lấy lý do an ninh trận đấu không được bảo đảm và nguy cơ rình rập, đe dọa đến tính mạng họ từ các khán đài. Lập tức cảnh sát lẫn nhân viên an ninh Brazil khoảng 20 người xông vào phòng nghỉ gây áp lực buộc cầu thủ Tigre phải thi đấu tiếp song phía CLB của Argentina vẫn khăng khăng bất hợp tác. Thế là các nhân viên sân Sao Paulo của Brazil đã lao vào tấn công cầu thủ đội khách, cầm gậy hành hung đồng thời rút cả súng hăm dọa!

Sự cố sân Sao Paulo nơi diễn ra nhiều trận đấu tại World Cup 2014. Ảnh: GETTY IMAGES

HLV Gorosito của đội Tigre mô tả cứ giống như họ bị rơi vào ổ phục kích và bị đàn áp vậy. Ông thuật lại: “Có hai người rút súng, một chĩa vào ngực thủ môn Albil của chúng tôi. Riêng tiền vệ Botta đã bị lực lượng an ninh đánh bầm mắt…”. Truyền hình cũng đã quay cảnh phòng nghỉ của đội Tigre đầy vết máu vương vãi sau một cuộc trấn áp.

“Trận chiến” kéo dài chừng 15 phút và trọng tài Osses (Chile) chờ 30 phút mà không thấy các cầu thủ Tigre trở lại sân đã lập biên bản đội khách bỏ cuộc và xử thua. Sau đó hàng chục ngàn khán giả Brazil tràn xuống sân hò hét ăn mừng.

Đội trưởng Galmarini của đội Tigre cho biết thêm xe buýt chở đội đã bị ném đá và vỏ chai bia làm vỡ kính cửa sổ. Tệ hại hơn là chủ tịch CLB Sao Paulo chứng kiến cảnh nhân viên an ninh lẫn khán giả bạo động như thế mà vẫn tỉnh bơ đổ lỗi cho Tigre không ra sân vì nhát gan nên mới lãnh hậu quả như thế.

Ngược lại, Giám đốc điều hành World Cup 2014 R. Trade buộc phải thừa nhận vụ bê bối này không phải là một “hình ảnh tốt” cho Brazil và cần phải thay đổi, nếu không chắc chắn sẽ bị FIFA chế tài và ảnh hưởng đến nước chủ nhà.

Tại World Cup 2014, sẽ có sáu trận thi đấu trên sân Sao Paulo trong đó có trận khai mạc và một trận bán kết. Chưa hết, cũng tại Sao Paulo còn tổ chức Olympic Rio de Janeiro 2016 trong đó có môn bóng đá. Vì thế Ủy ban Olympic Quốc tế được báo động và yêu cầu điều tra, báo cáo gấp.

Hỗn loạn trận U-21 Serbie - U-21 Anh Trận đấu vòng loại giải vô địch U-21 châu Âu 2013 diễn ra vào tháng 10. sau khi Anh ghi bàn duy nhất 1-0 cuối trận, cả cầu thủ lẫn huấn luyện viên hai đội đã “xáp lá cà” trên sân! Đội Anh còn tố phía Serbia có thái độ phân biệt chủng tộc. UEFA cấm HLV của đội Serbia hành nghề hai năm và treo giò bốn cầu thủ từ hai đến bốn trận quốc tế, riêng LĐBĐ Serbia nộp phạt 104.700 USD. Anh cũng có hai cầu thủ bị cấm thi đấu từ một đến hai trận (có hậu vệ Caulker của Tottenham).

VĂN HUY