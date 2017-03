Cầu thủ bị tẩy chay

Ngày 18-2, hạn cuối đăng ký bổ sung ngoại binh giải hạng nhất, cả hai CLB trên đều quyết định loại Lucas.

HLV Nhan Thiện Nhân của CLB An Giang cho biết: “Vụ này đã xong. Khi biết chúng tôi kiện, SG Xuân Thành có thỏa thuận sẽ trả cầu thủ. Nhưng ban huấn luyện An Giang thống nhất, chỉ làm cho ra lẽ để không có tiền lệ xấu chứ An Giang đã chốt danh sách và không cần những cầu thủ bắt cá hai tay như thế!”.

HLV Lư Đình Tuấn của SG Xuân Thành thì nói thẳng: “CLB cho Lucas đi luôn vì chuyên môn kém quá. Kiểm tra thông tin còn biết Lucas chưa từng thi đấu CLB nào cả. Thử việc thấy có vẻ khá nhưng cho vào sân thì lộ ra nghiệp dư. Hơn nữa, chúng tôi cũng không muốn tranh chấp và làm mích lòng với các CLB, nhất là lại chỉ vì một cầu thủ có chuyên môn không cao”. HLV Lư Đình Tuấn còn cho biết đội đã mổ xẻ trận thua ngược 2-4 tại tứ kết Cúp Quốc gia vừa qua từ vị trí “lõm” của Lucas. SG Xuân Thành đã đăng ký ngoại binh Opara Uzoma (mùa trước chơi cho NaviBank Sài Gòn) thay thế vào chỗ Lucas.

Qua sự việc này cho thấy nếu các CLB mà cứ biết hợp tác với nhau tẩy chay những ngoại binh làm tuồng như thế thì đỡ khổ cho bóng đá Việt Nam nhiều lắm.

VÂN VŨ