Cầu thủ Brazil và người tình bị bắt cóc, tra tấn dã man

Tờ O Globo cho hay, người bị bắt cóc là tiền vệ 22 tuổi Bernardo đã bị một băng đảng buôn bán ma túy khét tiếng bắt cóc đến một khu ổ chuột nằm phía bắc Rio de Janeiro vào hôm 25.4 (theo giờ địa phương).Nguyên nhân đươc cho là do cầu thủ này bị phát hiện đang cặp kè với Daiane Rodrigues, bạn gái của Marcelo Santos, một ông trùm của tổ chức tội phạm buôn người và ma túy ở Brazil. Cả hai sau đó đều bị băng đảng này bắt cóc và đưa đến Timbau Hill, nơi mà Bernardo và Daiane Rodrigues được cho là bị trói và tra tấn theo cách của xã hội đen.Theo một số nhân chứng, Rodrigues thậm chí còn bị trừng phạt về tội phản bội khi bị bắn nhiều phát súng vào chân, trong khi Bernardo bị đánh tới tấp. Cả hai đã được cấp cứu tại bệnh viện Souza Aguiar sau khi được thả và rất may không nguy hiểm đến tính mạng.Ngay sau khi sự việc xảy ra, giám đốc Rene Somoes của CLB nổi tiếng Vasco da Gama cho biết sẽ có những sự hỗ trợ tuyệt đối cho Bernardo. Ông này cũng từ bác bỏ việc tiền vệ 22 tuổi này có liên quan đến các băng đảng tội phạm, nên đội bóng cũng không đưa ra hình thức kỷ luật nào.Trong khi đó, cảnh sát Rio de Janeiro cho biết đã mở cuộc điều tra về vụ bắt cóc nói trên khi sẽ thẩm vấn những người trong cuộc và nhân chứng.Vụ bắt cóc Bernardo một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động cho sự an toàn ở bóng đá Nam Mỹ, nhất là khi World Cup 2014, Olympic 2016 đang đến gần, trong khi Confederations Cup 2013 chuẩn bị khởi tranh vào tháng 6.Bởi Bernardo không phải trường hợp đầu tiên, mà trong tuần này, người hâm mộ Bóng đá Argentina cũng sửng sốt khi hay tin cựu danh thủ Ariel Ortega bị những kẻ lạ mặt bắt cóc ở Buenos Aires, trước khi bị lột sạch tài sản.Trước đó, tiền vệ Christian Obodo của CLB Dinamo Minsk cũng bị bắt cóc bởi 4 tay súng Nigeria hồi tháng 6 năm ngoái, nhưng sớm được cảnh sát giải cứu một ngày sau đó.