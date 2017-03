Cầu thủ Quốc Vượng bị bạn gái đâm

Do không bị trọng thương nên khi công an khu vực đến, Quốc Vượng không yêu cầu giải quyết.Theo lời chị T., trước đây hai người có quan hệ tình cảm với nhau nhưng thời gian gần đây nảy sinh mâu thuẫn nên chị T. không chấp nhận tình cảm của Quốc Vượng.



Trong khi tranh cãi, do không kìm được tức tối, chị T. đã hành sự như trên. Quốc Vượng nguyên là cầu thủ của đội bóng Xuân Thành Hà Tĩnh, nay đang là cầu thủ tự do.





Theo V.TOÀN - TH.SƠN (TTO)