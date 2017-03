CĐV Hải Phòng bị cấm vào sân nhà một trận

Vụ việc kể trên được Ban tổ chức giải đánh giá là hết sức nghiêm trọng. Vì thế, sau khi thu thập đủ hồ sơ (báo cáo giám sát, tường trình trọng tài, băng ghi hình), tiểu Ban kỷ luật V-League đã phải tổ chức buổi “nghị án” với thành phần mở rộng thêm hai vị luật sư. Mất nửa ngày làm việc hôm nay, Ban kỷ luật mới xác minh chân tướng và đưa ra quyết định về sự kiện này.

Theo xác định của Ban kỷ luật thì chính xác là trợ lý trọng tài số hai Huỳnh Quốc Việt đã bị một bịch nước đá ném trúng chân. Ông Việt vì đau, và cả vì nỗi lo mất an toàn, đã xin trọng tài chính cho thay người. Ngoài vụ việc này, Ban kỷ luật cũng kết luận, cho tới trước khi Leandro ghi bàn thắng duy nhất cho chủ nhà, các CĐV Hải Phòng đã ném nhiều vật xuống sân vì cho rằng đội nhà bán độ.

Với những nhận định này, Ban kỷ luật đã quyết định buộc Hải Phòng thi đấu một trận trên sân nhà không có khá giả đồng thời phải nộp phạt 50 triệu đồng. Án phạt này được áp dụng ở vòng 24 khi Hải Phòng tiếp Đồng Tâm Long An trên sân Lạch Tray. Chỉ có phóng viên, các thành viên đội bóng, những người có nhiệm vụ mới được phép vào sân. Các CĐV Hải Phòng không được phép có mặt trước, trong, sau trận đấu, trong sân hoặc ngay ngoài sân. Quyết định của Ban kỷ luật còn để mở khả năng tiếp tục buộc Hải Phòng phải cấm cửa CĐV ở trận cuối cùng ở mùa giải này (gặp T&T Hà Nội vòng 26), thậm chí là trừ điểm hoặc đánh tụt hạng nếu không đảm bảo được an ninh, hoặc không thực hiện tốt án phạt ở trận đấu với Đồng Tâm Long An cuối tuần này.

Ông Nguyễn Hải Hường, Trưởng Ban kỷ luật của Liên đoàn nhận xét, đây là mức phạt tối đa cho Hải Phòng. Theo ông, cơn mưa đồ vật mà các CĐV Hải Phòng ném xuống sân hầu hết là bịch nước, có rất ít chai lọ, giày dép và tuyệt nhiên là không có điện thoại di động như một số nguồn tin đã đưa. Trong khi đó, sau trận đấu, an ninh đã được bảo đảm. Điều đó chứng tỏ lực lượng bảo vệ của sân Lạch Tray đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Đó là tình tiết giúp cho Hải Phòng chỉ phải thi đấu một trận trên sân không khán giả.