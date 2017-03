CĐV Việt Nam nổi tiếng vì chạy 5km theo xe Arsenal

Cổ động viên may mắn được gặp trực tiếp các cầu thủ cũng như ban huấn luyện của Arsenal. (Nguồn: Arsenal.com)

Thậm chí, chia sẻ suy nghĩ trên trang chủ của Arsenal, dàn sao The Gunner tiết lộ họ rất thích thú khi nhận được sự đón tiếp nồng hậu của fan Việt, đặc biệt là hình ảnh một chàng trai cởi trần chạy đuổi theo xe chở các thành viên đội bóng.



Chính sự nhiệt tình của chàng trai đó, huấn luyện viên Arsene Wenger đã quyết định cho chàng trai đó lên xe chụp ảnh cùng các thành viên đội bóng, đồng thời tặng cho anh chàng may mắn này chiếc áo đấu có chữ ký của các thành viên đội bóng.



Trên website chính thức, phía Arsenal trích dẫn: "Đó là một fan đặc biệt nổi bật, người xứng đáng với nickname ‘Running Man' sau khi chạy bộ đuổi theo xe chở đội suốt 5 km bất chấp nhiều lúc va vào cây hay cột đèn."



Trong khi đó, tiền đạo Oliver Giroud cũng tỏ ra háo hức trước sự cuồng nhiệt của cổ động viên cởi trần này, khi ghi lại hình ảnh bằng di động và đăng tải lên trang cá nhân, kèm theo lời chú thích: "Cuối cùng chúng tôi đã để cậu ấy lên xe và thay nhau ký lên chiếc áo mà cậu ấy mang theo".



Ngay khi clip được đăng tải, hàng nghìn fan trên khắp thế giới thi nhau like và bình luận tỏ vẻ hứng thú với hành động của anh chàng "Running Man" này./.

Theo Huy Anh (Vietnam+)