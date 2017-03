Champions League, AC Milan – Tottenham: Serie A kỵ Premiership

Valencia - Schalke 04 (2 giờ 45 ngày 16-2) Đương kim á quân Đức hiện đã rơi xuống hạng 10 trong khi CLB Tây Ban Nha vẫn trụ được hạng ba sau hai ông lớn Barcelona, Real Madrid. Đáng chú ý là chủ nhà Valencia mùa này vì lý do nợ nần phải bán mất cặp Villa - Silva cùng hậu vệ kỳ cựu Marchena. Nhưng không vì vậy họ sa sút mà lại thành công trong việc giới thiệu hai tay săn bàn thay thế hiệu quả đều cây nhà lá vườn Aduriz (chín bàn) và Soldano (10 bàn). Cộng với Navarro, Mata, Rodriguez, Sanchez… đại diện Tây Ban Nha đang là đội có lối chơi chặt chẽ. Ngược lại, Schalke 04 gần như một gánh xiếc tạp kỹ dưới tay ông thầy Đức Magath với nhiều lão tướng đa quốc tịch như thủ môn Neuer, Metzelder, Huntelaar, Edu, Charisteas, Uchida, Karrimi… Và cả đứa con cưng cũ của Real Madrid là Raul nữa. Đây từng là hung thần đối với Valencia (đá thủng lưới đội này 12 bàn trong 24 trận La Liga trước đây). Dù gì cũng rất khó cho CLB Đức hơn trong trận cầu then chốt này.