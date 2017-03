Champions League: Barcelona thắng trong rối bời

Nhưng cùng lúc lại xảy ra một vụ lục đục nội bộ khi một quan chức cao cấp của đội lên tiếng tố giác rằng một số cầu thủ đang bị chấn thương... giả do ban lãnh đạo đội muốn dùng cái cớ đó để... kỷ luật loại họ khỏi đội hình!

Ra quân vắng Ronaldinho, Messi lẫn Deco, Barcelona chơi rời rạc để bị Schalke 04 áp đảo 30 phút đầu và cuối hiệp hai, song đại diện Đức không tìm được bàn thắng bởi dứt điểm quá tệ. Rốt cuộc họ bị trả giá bằng bàn thắng duy nhất ở phút 43 có phần may mắn từ một đường chuyền ngang của Krkic bị hậu vệ đánh đầu giải vây đến ngay chân Y. Toure để anh này dễ dàng đệm bóng vào lưới. Chiến thắng không thuyết phục (thêm đội trưởng Puyol lãnh thẻ vàng thứ hai phải ngồi ngoài trận bán kết lượt đi sân nhà gặp MU ngày 23-4) khiến Barcelona một lần nữa bị khán giả nhà bày tỏ sự bất mãn. Rõ nhất là phút 73 khi “tiểu tướng” Krkic 18 tuổi - ngôi sao duy nhất nổi bật còn lại của họ được thay ra thì cổ động viên trên sân Nou Camp đồng loạt phất khăn tay trắng (mỉa mai với dấu hiệu Barcelona đầu hàng).

Chiến thắng đó của Barcelona còn mang thêm dư vị cay đắng khi vài giờ trước trận đấu, chủ nhiệm ban kinh tế của CLB là ông Sala Martin tiết lộ rằng Barcelona đang viện lý do chấn thương để loại một số cầu thủ ra khỏi đội hình do vi phạm kỷ luật nội bộ và thi đấu thiếu nhiệt tình: “Chúng tôi đã “ngụy trang” bằng cách nói họ bị chấn thương nhưng thực sự thì các cầu thủ này đã bị loại qua một bên”. Tuy ông Martin không nói rõ ai là cầu thủ bị loại bỏ song mọi người đều thừa biết đấy là Ronaldinho và Deco. Lập tức vào giờ nghỉ giữa hai hiệp, Giám đốc thể thao T. Begiristain đã lên tiếng phủ nhận những cáo buộc của ông Martin: “Không có cầu thủ nào của chúng tôi bị loại khỏi đội hình cả. Chúng tôi có bằng chứng kiểm tra y tế đây...”.

Chưa biết ai đúng, ai sai nhưng chuyện rối ren trong nội bộ Barcelona cho thấy có nguy cơ ngày càng bị khoét sâu dù họ đã đặt chân vào bán kết giải đấu danh giá.

Cùng lúc, trận MU - AS Roma kết thúc với kết quả 1-0. Trận đấu mà ông Ferguson đã “cất” C. Ronaldo lẫn Rooney vì đã có vốn 2-0 ở lượt đi. Hơn nữa, ông Ferguson muốn dưỡng sức cho hai nhân vật quan trọng cho trận tiếp Arsenal vào Chủ nhật này. Bàn thắng do Tevez ghi ở phút 70.