Champions League: Cái chết của “quỷ”

C. Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới MU tâm sự mình có cảm tưởng “lạ” như thể muốn làm điều gì đó nhưng không làm được. Đây là lần đầu tiên anh tái ngộ khán giả sân Old Trafford sau bốn năm ra đi nhưng rất được người hâm mộ của MU yêu mến đón nhận (ảnh). Điều tình cờ trong lịch sử trận MU - Real là cách đây đúng 10 năm Ronaldo “béo” đã lập hat trick trên sân Old Trafford giúp Real loại MU.