Chân tiền Huỳnh Ngọc Quang

Ngọc Quang khoác áo CLB TP.HCM nhưng trưởng thành từ tuyến trẻ Long An cùng lứa với Tài Em, Hoàng Thương, Tiến Phong... Năm 2002, đội bóng Long An được chuyển giao cho Gạch đã có cuộc thay đổi mạnh mẽ về chất như thuê cầu thủ ngoại, HLV ngoại. Khi ấy Ngọc Quang không còn phù hợp với sơ đồ chiến thuật của Đồng Tâm Long An và anh thường xuyên ngồi ghế dự bị đến hết mùa 2007 thì Quang chia tay Gạch.

Mùa V-League 2008, Ngọc Quang thường được ra sân ở giai đoạn hai trong màu áo TMN.CSG và đã để lại những dấu ấn cho riêng mình. Đến mùa 2009, anh là sự lựa chọn số một trên hàng công của CLB TP.HCM.

Từ chỗ là người thừa của Gạch, Quang trở thành trụ cột của CLB TP.HCM, Ngọc Quang góp công lớn vào ba chiến thắng trước HA Gia Lai, T&T Hà Nội và Quân khu 4.

Ngọc Quang mùa này với chiến tích ghi bàn duy nhất trong trận gặp Quân khu 4, ấn định chiến thắng 2-1 trận gặp T&T và trong chiến thắng trước HA Gia Lai, chính Quang đã quần tơi tả cặp trung vệ Duy Quang - Văn Pho. Đó là chưa kể đến quả 11 m mười mươi bị trọng tài Lê Quốc Ân từ chối trong trận gặp SHB Đà Nẵng.

Tuổi 28, sự thành danh của Quang khá muộn nhưng với anh thì không bao giờ trễ. Đến nay thì Quang không còn là cánh chim lạ nữa, nhất là anh đã làm người xem quên được phần nào những tiền đạo ngoại từng làm nên lối chơi của Thép-Cảng ngày nào.