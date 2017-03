Chặng 1 Cúp xe đạp TH Bình Dương: Nam Cực khoác áo vàng

Sau hiệu lệnh xuất phát, nhóm đông khoảng tám tay đua chủ động tách tốp, theo đó có hai tay đua của đương kim vô địch Dofilm, hai của đội Quân khu 7, trong khi Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Dương và An Giang mỗi đội chỉ có một tay đua tách tốp thành công. Trước sự thua thiệt về lực lượng, HLV An Giang và Đồng Tháp ra lệnh cho các học trò chủ động kéo, hòng thu ngắn thời gian so với Dofilm.

Thế nhưng những nỗ lực bất thành của đối thủ vô tình tạo cơ hội cho đội Dofilm tăng dần khoảng cách. Trong thế hơn người gần đích đến, Nguyễn Nam Cực cùng Lê Văn Duẩn (Dofilm) dễ dàng áp đảo Đinh Quốc Việt (Đồng Tháp), đưa đương kim vô địch Nguyễn Nam Cực mặc áo vàng chặng đầu với thành tích 3 giờ 12’14", đồng thời chiếm luôn áo xanh dành cho tay đua xuất sắc.

Theo HLV trưởng Đỗ Thành Đạt: “Thành tích này có được ngoài những nỗ lực của các em cũng có thêm một phần của sự may mắn”.

Hôm nay, đoàn đua tiếp tục chặng thi đấu thứ hai từ Gia Nghĩa (Đăk Nông) lên Buôn Ma Thuột đường dài 130 km. Lộ trình dự báo sẽ rất gian nan bởi nhiều dốc cao và vực sâu rất nguy hiểm.