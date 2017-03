Chặng 3 Cúp TH Bình Dương: Bẫy vua nước rút!

Vô tình chặng này biến thành cuộc đấu tam mã giữa Dofilm, BVTV An Giang và Domesco Đồng Tháp. An Giang nhờ sự trở lại đường đua của hai cao thủ Nguyễn Văn Đức và Lâm Công Danh đã xuất sắc soán ngôi nhì bảng tổng sắp đồng đội của Đồng Tháp ở chặng hai. Và thành tích này tiếp tục duy trì qua chặng ba, trong khi ngôi nhất bảng vẫn do các tay đua Dofilm (26 giờ 42’01”) nắm giữ.

Giải cá nhân, sự so kè giữa Nguyễn Nam Cực (Dofilm) và Trịnh Phát Đạt (Domesco Đồng Tháp) được chú ý nhiều nhất. Tuy thua Nguyễn Nam Cực nửa vành xe tại mức đến nhưng tay đua người Đồng Tháp này vẫn vui vẻ: “Đích đến mà dài thêm năm mét nữa, Cực “chết” với tôi ngay!”. Miệng láu lỉnh thế nhưng Đạt vẫn tìm Cực bắt tay chúc mừng, vì tuy là đối thủ nhưng ngoài đời cả hai rất thân nhau, đặc biệt khi ở cùng đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, cũng cần phải đề cập việc Nam Cực vốn không mạnh trong nước rút thế mà lại thắng “vua nước rút” Trịnh Phát Đạt nửa vành xe. Ban huấn luyện Dofilm sau này “bật mí” chuyện “bẫy” đối thủ như sau: Khi nhóm đầu đang tiến nhanh về đích, HLV Đỗ Thành Đạt (Dofilm) chỉ đạo Lê Ngọc Thanh làm mồi nhử kéo Phát Đạt bám theo. Cách đích đến khoảng 100 mét, Đạt cứ đinh ninh Ngọc Thanh sẽ là đối thủ chính trong cuộc đua nước rút thì bất ngờ ở phía sau, Nam Cực luồn lên trước, lao đi như tên bắn. Thế là Phát Đạt vì canh “con mồi” Ngọc Thanh mà để xổng “con mồi” Nam Cực nên trở tay nhấn bàn đạp không kịp.

Giành chiến thắng với thành tích hai giờ 14’08” ở chặng ba, Nguyễn Nam Cực tiếp tục thống trị ngôi nhất cá nhân, đồng thời chiếm luôn áo xanh xuất sắc với 11 điểm.

Ngày 13-3, đoàn đua tranh tài chặng đua “xương” nhất từ đèo Chuối (Đồng Nai) đi thành phố Vũng Tàu với lộ trình hơn 160 km.