Chặng 3 giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2013: Cuộc “tự sát” tập thể

Hôm qua (15-4), đoàn đua bước vào chặng 3 Thanh Hóa - Vinh (140 km) và sự cố “tự sát tập thể” đã xảy ra với 18 tay đua tiếng tăm. Do kềm kẹp và bắt chết nhau ở tốp cuối đoàn đua, hàng loạt tuyển thủ quốc gia gồm Bùi Minh Thụy (ADC THVL), Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng (Eximbank TP.HCM), Nguyễn Thành Tâm (BVTV An Giang), Nguyễn Trường Tài (Domesco Đồng Tháp) đã bị loại khỏi chặng 3 do về đích quá thời gian quy định. Cùng trong nhóm đó còn có nhiều ứng viên tên tuổi như Lê Ngọc Sơn (áo đỏ 2012), Hồ Văn Phúc (áo vàng 2011), Đỗ Tuấn Anh (áo xanh 2010) cùng nhiều tay đua khác.

Điều lệ cuộc đua quy định nhưng tay đua về đích với thời gian quá 5% tổng thời gian của người về đích đầu tiên sẽ bị loại khỏi chặng đua đấy (nhưng vẫn được đua tiếp ở các chặng sau).

Các tuyển thủ quốc gia thay vì tấn công lấy thành tích đã kèn cựa nhau ở phía sau khiến về đích trễ thời gian quy định nên bị loại. Ảnh: MINH QUANG

Tại chặng đua hôm qua, tay đua Võ Văn Tuấn (Bến Tre) đã cán đích đầu tiên với thành tích 3 giờ 19’27”. Với thành tích trên của Tuấn, tất cả những tay đua về đích sau 10 phút (5% của 3 giờ 19’27”) đều bị loại theo quy định khoản 3 Điều V. Trong khi đó, 18 tay đua trên hoàn tất cự ly thi đấu của chặng 3 sau Võ Văn Tuấn đến 13 phút.

Cũng theo điều lệ giải thì thành tích của 18 tay đua bị loại chặng trên sẽ được tính bằng thời gian của tay đua về cuối nhưng hợp lệ là Huỳnh Thanh Quân (về sau tay đua về nhất 9’55”) cộng thêm 10 phút phạt. Với tổng cộng 19’55” cộng thêm, xem như 18 tay đua trên đã mất hẳn cơ hội cạnh tranh áo vàng.

Đấy được xem là cuộc “tự sát” tập thể xuất phát từ hành vi tiêu cực của các tay đua, đặc biệt là những tuyển thủ quốc gia vốn quá hiểu nhau và sẵn sàng phá nhau. Thay vì họ phải là cái đầu tàu gương mẫu để tấn công thì đằng này lại kèn cựa nhau và không ai chịu tấn công khiến bị rớt lại nhóm cuối và về đích quá giờ quy định.

Cuộc “tự sát” tập thể này cũng là hồi còi cảnh tỉnh cho các nhà chuyên môn lẫn các HLV vì bệnh thành tích mà đã tính đến chiến thuật tiêu cực là phá nhau theo kiểu “Trạng chết, Chúa cũng băng hà”.

Chặng đua hôm qua trong khi các tay đua lớn đều tiêu cực và lỏng chân để rồi bị loại chặng thì cơ hội lại mở ra cho các đối thủ yếu và không được đánh giá cao tấn công lên tốp đầu bứt phá. Và các tay đua BVTV Sài Gòn hôm qua đã có một ngày thi đấu rất thành công vươn lên chiếm ngôi nhất đồng đội. Với thành tích 23 giờ 33’03”, BVTV Sài Gòn và Cỏ May Đồng Tháp đẩy Quân khu 7 xuống hạng ba, đồng thời dồn ba đại gia Domesco Đồng Tháp, Eximbank, ADC THVL xuống xếp các vị trí bảy, tám, chín trên bảng xếp hạng.

Với chiến thắng chặng này, tay đua Võ Văn Tuấn (Bến Tre) đã xuất sắc vượt lên “xé” áo vàng Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7).

Sáng nay (16-4), các tay đua bước vào chặng thi đấu thứ 4 Vinh (Nghệ An) - Đồng Hới (Quảng Bình). Đây là lộ trình dài nhất giải 190 km cùng hành trình gian khổ vượt đèo Ngang.

MINH QUANG