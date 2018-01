Chảo lửa Lạch Tray bùng nổ vì kỳ tích của U-23 Việt Nam

Tại tuyến đường Lạch Tray, tắc đường từ 17 giờ 30 cho đến 19 giờ mọi người vẫn không chịu di chuyển. Trong số những người có mặt trên đường, có những người đang đi làm việc. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều hô vang: "U23 Việt Nam!"

Đại tá Vũ Văn Giới, Trưởng phòng CSGT TP Hải Phòng, chia sẻ: "Phòng Cảnh sát giao thông thành phố trực toàn lực lượng từ 13 giờ ngày 23-1. Toàn bộ Công an TP Hải Phòng cũng hỗ trợ. Ngoài việc bảo vệ trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự, Phòng Cảnh sát giao thông TP Hải Phòng cũng chia sẻ niềm vui với toàn quốc".

Một số hình ảnh ăn mừng tại tuyến đường Lạch Tray Hải Phòng phóng viên ghi nhận được:

Chân cầu vượt Lạch Tray tắc cứng đường, sáng rực pháo sáng



Chật cứng xe cộ



Cờ rợp trời



Pháo sáng, "đặc sản" của cổ động viên Hải Phòng.