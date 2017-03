Chạy trốn bóng đá tình cảm

Đây là một quy định “lạ” và trên hết bởi lãnh đội của hai bên không muốn để lại điều tiếng khi đã từng dính vào một nghi án… nhạy cảm.

Nguyên do ở mùa giải năm ngoái, SL Nghệ An làm khách ở Pleiku với túi điểm rủng rỉnh và không đặt nặng mục tiêu, trong khi HA Gia Lai rất cần điểm để trụ hạng lẫn tranh chấp với Đồng Nai. Thế là sau khi dẫn bàn trước do công Quế Ngọc Hải, đội khách bất ngờ chơi xìu xìu ển ển cho chủ nhà lội ngược dòng thắng 3-1.

Cửa ở lại V-League sáng lên cho HA Gia Lai sau chuỗi trận từ hòa tới thua, còn SL Nghệ An thì chẳng hề hấn gì. Vấn đề là có những chi tiết ở trận đấu bỗng dưng trở nên bất bình thường. Khi ấy, HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai còn đòi các nhà tổ chức vào cuộc làm rõ một số nghi vấn theo kiểu nhường điểm cho nhau.

Sau đó, ông Nguyễn Hồng Thanh - trưởng đoàn SL Nghệ An không giấu giếm gì khi nói các cầu thủ của mình thấy… thương đồng nghiệp HA Gia Lai vất vả săn điểm quá nên đá nương chân.

Dĩ nhiên không ai chứng minh nổi hai đội này có tiêu cực hoặc móc ngoặc, mua bán điểm, bởi họ chỉ thương nhau thôi mà. Cũng không ai đồng tình với thứ bóng đá tình cảm giữa họ, khi giải chuyên nghiệp đã trưởng thành ở tuổi 16.

Thế nên HA Gia Lai đã đưa ra lệnh cấm trại, cấm cầu thủ tiếp xúc với đồng nghiệp, không chỉ với SL Nghệ An để tránh điều tiếng, cứ như lời đồn của thiên hạ năm ngoái là đúng rồi, dù lỗi không nằm ở họ.