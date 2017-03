Chelsea - M.U: Nơi cuộc đua bắt đầu

Năm ngoái, M.U đã chứng minh rằng ở một cuộc đua đường trường như Premier League thì thất bại trong các trận đại chiến, thậm chí với đối thủ chính, chẳng mang ý nghĩa gì. Họ thua Liverpool ở cả Old Trafford lẫn Anfield song đến mùa Hè vẫn cười nhạo thành phố cảng.

Dù "đại chiến" Chelsea-MU không quyết định chức VĐ Premier League nhưng bầu không khí trước trận cầu "đinh" vẫn hết sức nóng bỏng

Những cuộc đối đầu như thế đã chứng kiến sự thay đổi vai trò đáng kể trong lịch sử Premier League. Có thời, màn đụng độ giữa M.U và Arsenal từng mang ý nghĩa quyết định mùa giải. Song đó là khi cuộc đua luôn chỉ là song mã.

Dường như, khi phạm vi ứng viên mở rộng hơn với khái niệm “tứ đại gia”, các vụ “Big Bang” này cũng mất dần tầm quan trọng. Chuyện thắng thua khi các ông lớn gặp nhau trở nên bình thường. Một mùa giải, mỗi cái tên hoành tráng có tới 6 lần đại chiến như vậy (lượt đi lẫn lượt về) nên xem ra, thất bại không đồng nghĩa với một cú sốc lớn nữa. Đó cũng chỉ là 3 điểm mà thôi.

Và có lẽ năm nay, các vụ “Big Bang” cũng vậy trong bối cảnh quỹ thua mỗi đội đang được phép mở rộng hơn khi những kẻ thách thức như Tottenham, Man. City…ngày càng trở nên đáng ngại. Câu chuyện từ ngày khai cuộc sớm chứng minh điều đó.

Chưa đến Giáng sinh, Chelsea lẫn M.U đã kịp thua 2 trận, bằng số trận thua cả mùa năm ngoái của á quân Liverpool. Và không ít thất bại trong đó thuộc diện “khó tin” như việc Chelsea ngã gục trước Wigan hay M.U đầu hàng Burnley. Cộng thêm bầu không khí thiếu vắng những trận khẩu chiến tưng bừng, có vẻ như các vụ “Big Bang” đang nhàn nhạt. Ngay cả chuyên gia tâm lý chiến là Sir Alex Ferguson cũng tỏ ra hết sức nhẹ nhàng trước chuyến thăm viếng Stamford Bridge cuối tuần này, dành những lời lẽ khen ngợi một Chelsea đang thể hiện sự bùng nổ và đa dạng trong lối chơi dưới thời Ancelotti.

Nhưng, đó chỉ là khoảng lặng trước cơn bão mà thôi…

Sir Alex đối đầu trọng tài Thời gian gần đây, xem ra Sir Alex gặp khắc tinh là các trọng tài. Hầu như trận nào, HLV này cũng có lí do để phàn nàn về những người cầm cân nảy mực. Những bình luận cay độc của Sir Alex với trọng tài Alan Wiley đang khiến ông có nguy cơ phải nhận án phạt nặng từ FA. Và có lẽ Sir Alex càng kém vui hơn khi biết trọng tài Martin Atkinson sẽ điều khiển trận Chelsea - M.U cuối tuần này. Tháng 3/2008, Sir Alex đã phải nhận lời cảnh báo nghiêm khắc từ FA sau khi chỉ trích dữ dội Atkinson. Trọng tài này cầm còi trận M.U thua Portsmouth 0-1 và Sir Alex cho rằng Atkinson phạm quá nhiều sai lầm, điển hình là tước bỏ một quả penalty rõ ràng của M.U trong khi lại cho Portsmouth hưởng một quả phạt đền.

Mở màn mùa khốc liệt

Một lí do chính khiến M.U lẫn Chelsea không sớm hâm nóng cuộc kịch chiến là bởi họ còn bận rộn với vòng bảng Champions League. Giữa tuần này, bằng những kết quả hòa, vé đi tiếp đã nằm trong tay Sir Alex lẫn Ancelotti.

Đó là màn khởi động thuận lợi nhất hướng tới 90 phút nảy lửa ở Stamford Bridge khi ai cũng hiểu, cuộc ganh đua lúc này mới thực sự bắt đầu.

Khi sự lạnh lẽo của mùa Đông ập đến cũng là lúc đến độ nóng trên sân cỏ tăng chóng mặt. Giai đoạn Giáng sinh và năm mới là cuộc marathon nhọc nhằn mang tính quyết định nhất như Sir Alex luôn khẳng định.

Nhịp độ thi đấu dày đặc sẽ là bài test đích thực cho khả năng đăng quang mà ai biết bứt phá sẽ có cơ hội thành công cao hơn cả. M.U là chuyên gia về chuyện này khi những vinh quang vừa qua của họ thể hiện rõ điều đó.

Trong khi ấy, Chelsea sẽ đối mặt với không ít khó khăn bởi đầu năm tới, một loạt trụ cột như Didier Droba, Michael Essien... sẽ phải vắng mặt 6 tuần do bận dự CAN 2010.

Chính vì thế, tháng 11 này đang đầy ý nghĩa với thầy trò Ancelotti. Họ đã có bước chạy đà hoàn hảo từ ngày khai cuộc. Không chỉ là kết quả mà còn là phong cách đầy thuyết phục. Vẫn những tên tuổi cũ, bộ khung cũ song giờ đây mang luồng sinh khí mới.

Bên cạnh sự chắc chắn đã thành thương hiệu, Chelsea thể hiện được khả năng bùng nổ mà điển hình là trước trận hòa 2-2 với Athletico Madrid, họ có mạch 4 trận toàn thắng, ghi 17 bàn và không thủng lưới. Thành công của Ancelotti là tìm lại được phong độ và sự hưng phấn ở những cầu thủ tưởng như đã hết khát vọng.

Án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA đem lại tác dụng phụ bất ngờ. Việc CLB đẩy mạnh nỗ lực giữ chân lực lượng cũ bằng những hợp đồng mới đang khuyến khích họ “hồi xuân”, nhiệt tình thể hiện hơn.

Nhưng những người hoài nghi vẫn còn nhiều lí do để đặt dấu hỏi cho màn bay bổng đó. Thực tế, lịch thi đấu kể từ đầu mùa của Chelsea có phần dễ chịu hơn các kình địch. Và tình trạng đội hình khá “chín” về tuổi tác liệu có chùng sức, sa sút khi bước vào giai đoạn khắc nghiệt? Viễn cảnh khó khăn sau năm mới với CAN 2010 có thể được giải quyết bằng một đợt shopping rầm rộ trên thị trường mùa Đông khi tranh thủ chờ chuyện kháng án lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS).

Nhưng lúc này, Chelsea có tháng 11 để chứng minh tham vọng. Bởi tháng này, ngoài M.U, Chelsea sẽ gặp nốt Arsenal với chuyến đi ngắn tới Emirates sau 3 tuần nữa. Không có kịch bản nào tốt đẹp hơn việc bước vào mùa Giáng sinh nặng nề trên ngôi đầu bảng cùng những khoảng cách khá rộng với M.U và Arsenal.

Giữ vững niềm tin

Với M.U, thử thách ở Stamford Bridge cuối tuần này cũng mang ý nghĩa nhiều hơn 3 điểm. Các fan “Quỷ đỏ” đang sống trong sự mơ hồ giữa hy vọng và thất vọng. Về lý thuyết, vị trí nhì bảng ở Premier League, chỉ kém Chelsea 2 điểm là không đến nỗi tệ. Họ cũng đã vượt qua vòng bảng Champions League sớm trước 2 vòng và bên cạnh đó là một suất tứ kết Cúp Carling.

Nhưng thực tế, khó phủ nhận màu đỏ đang nhạt nhòa nhiều so với mùa trước. Thử nhìn lại những trận đấu quan trọng của M.U ở Premier League từ đầu mùa. Họ thắng Man. City hú vía, vượt qua Arsenal đầy may mắn và cách đây chưa lâu là thất bại rõ ràng trước Liverpool. Và 1 điểm vừa qua trước CSKA Moskva dù đủ cho một tấm vé đi tiếp nhưng hẳn Old Trafford nhận nó trong tâm trạng không mấy vui vẻ.

Kiểu bùng nổ vài phút cuối bằng các bàn thắng nghẹt thở như vậy có thể đã thành thương hiệu, làm hài lòng các fan lãng mạn nhưng những người thực tế sẽ càng lo âu hơn cho nhà ĐKVĐ. Sự ra đi của Cristiano Ronaldo lẫn Carlos Tevez làm suy yếu rõ rệt hàng công. Song giờ đây, nền tảng phòng thủ mới là điều đáng ngại nhất ở M.U.Người ta vẫn quen với khái niệm M.U đồng nghĩa với một cơn lốc đỏ. Nhưng thực tế, từ sau giai đoạn bị

Chelsea của Jose Mourinho vượt mặt ở Premier League, Sir Alex đã âm thầm xây dựng một cấu trúc đồng đều hơn ở Old Trafford. Vinh quang vài năm qua có thể mang hình ảnh nổi bật của Ronaldo, của hàng công song vai trò người hùng thầm lặng của hàng thủ mới thực sự đáng lưu tâm.

Bộ đôi Nemanja Vidic - Rio Ferdinand được coi là bức tường thép vững chắc bậc nhất châu Âu trong 2 năm qua. Patrick Evra là một trong số ít hậu vệ trái Premier League đủ tư cách ganh đua vai trò xuất sắc nhất thế giới ở vị trí này. Và càng đáng nói hơn khi một Darren Fletcher “công nhân” được đề cập nhiều hơn hẳn những Paul Scholes, Anderson…

Song mùa giải này, những rạn nứt đã xuất hiện khi Ferdinand liên tục phạm sai lầm và đang dính chấn thương, khi Vidic bị đồn đại sẽ rời M.U để đến với Barcelona. Điều an ủi cho M.U là Fletcher đã trở lại. Nhưng khả năng phòng ngự đang lỗ chỗ vết thủng đó sẽ phải đối mặt với một Chelsea đang hừng hực tấn công với Drogba ở phong độ cao nhất. Với hàng thủ lẫn hàng công đều yếu đi trông thấy, phải chăng tham vọng chinh phục Premier League lần thứ 4 liên tiếp khó thành hiện thực?

Để giữ vững niềm tin đó cho chính mình, M.U rất cần một màn trình diễn thuyết phục trước Chelsea. Không chỉ để đòi lại ngôi đầu hay giữ nguyên khoảng cách với đối thủ trực tiếp này mà còn để tiếp thêm tự tin cho bản thân sau nhiều chống chếnh vừa qua.

Ngày Chủ nhật, màu đỏ hay màu xanh sẽ nhuộm Stamford Bridge? Hay London sẽ là…màu tím? Khó đoán được bức tranh nhiều ẩn số này. Chỉ có một điều chắc chắn, ở đó, mỗi giây phút sẽ đều cháy bừng khát khao của mỗi đội trong trận đại chiến của cả mùa giải…