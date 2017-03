Chelsea vơi sầu bằng đại thắng trước Leeds

Sau thất bại tại trận chung kết cúp VĐTG các CLB, Chelsea trở lại Anh và đối thủ đầu tiên mà đội bóng này chạm mặt sau là Leeds ở bán kết League Cup. Một trận đấu khá thú vị khi ông chủ của Leeds bây giờ, Ken Bates chính là người sở hữu Chelsea trước đây và sau khi nhận được lời đề nghị béo bở của Abramovich thì ông đã chuyển nhượng quyền sở hữu.

Chỉ thực sự hiệu quả trong hiệp 2 đã giúp Chelsea có trận đại thắng

So với trận thua cách đây 4 ngày tại trước Corinthians, đêm qua Chelsea tiến hành tới 4 sự thay đổi trong đội hình ra sân. Tuy nhiên, không hẳn đây là do các vị trí trên đã chơi kém ở trận đấu trước mà có lẽ trước một đối thủ không mạnh như Leeds, Benitez muốn để một vài trí nghỉ ngơi và cho một vài cầu thủ dự bị ra sân.

Với đội hình gần như là đội hình chính, Chelsea nhanh chóng tạo được thế trận áp đảo sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 5, Oscar là người dứt điểm đầu tiên về phía khung thành đội chủ nhà, nhưng cú sút của anh không thắng được thủ thành Ashdown. Đến phút 13, Mata thực hiện quả đá phạt khá tốt, nhưng người chơi hay hơn vẫn là thủ môn của đội chủ nhà qua một pha cản phá xuất thần.

Chelsea vượt đội hơn hẳn so với đội chủ nhà về thời gian kiểm soát bóng, tuy nhiên đội khách vẫn thiếu một chút may mắn để có thể ghi được bàn thắng. Phút 22, đến lượt Mosses thử vận may khi anh vượt qua được hậu vệ đội chủ nhà và dứt điểm. Nhưng thêm một lần thủ thành Ashdown đã xuất sắc cản phá thành công.



Dù Chelsea từ đầu trận chưa phải đối diện với một cơ hội thực sự nguy hiểm nào, tuy nhiên hàng thủ của đội khách cũng tỏ ra không thật chắc chắn. Đó là cơ hội để Leeds tung ra các đòn phản công và đến phút 37, cú sốc đã xảy ra. Từ pha phản công nhanh của đội chủ nhà Thomas căng ngang thuận lợi để Benicho dứt điểm hạ gục Cech mở tỷ số của trận đấu.

Bàn thua có phần “bất công” với Chelsea, họ lại đội bóng chơi tốt hơn trong suốt quãng thời gian trước đó. Sau bàn thua, đội khách gia tăng sức ép, nhưng không một chân sút nào của đội khách có thể hạ gục được thủ thành Ashdown, không những thế nếu không có sự xuất sắc của Cech thì cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Leeds đã nhân đôi cách biệt.

Rời sân sau 45 phút đầu tiên với một kết quả đáng thất vọng nhưng ngay khi bước chân vào hiệp 2 chưa lâu, đội khách đã có được bàn thắng gỡ hòa. Một pha phối hợp bài bản giữa Mata, Torres và Mosses và người tung ra cú dứt điểm hiểm hóc từ bên ngoài vòng cấm địa là tiền vệ mang áo số 10 của Chelsea. Cú dứt điểm của Mata quá hiểm và lần này Ashdown đã bị đánh bại.

Bàn thắng gỡ hòa giúp các cầu thủ Chelsea vững tâm hơn. Phút 57, cơ hội được mở ra Torres nhưng anh đã không thể chiến thắng trong tình huống đối mặt thủ thành đội chủ nhà, nhưng các CĐV Chelsea không phải tiếc lâu. Đến phút 64, từ một tình huống tổ chức đá phạt góc, Ivanovic đã chọn vị trí tốt và đánh đầu tung lưới Leeds gia tăng cách biệt lên thành 2-1.

Lợi thế cho Chelsea và Leeds phải dồn lên, nhưng khi đội chủ nhà chưa kịp làm gì, họ tiếp tục bị “dính đòn”. Một pha phản công nhanh của đội chủ nhà và cú sút từ bên trái vòng cấm địa của Mosses ở phút 66 đưa bóng đi sát cột dọc trái là quá khó. Ashdown bay người trong vô vọng ở tình huống này và tỷ số được nâng lên 3-1 cho Chelsea.

Chiến thắng đã mở rộng trước mắt và đội khách chủ động chơi chậm để phòng thủ. Leeds chẳng còn cách nào khác là dâng cao đội hình kiếm tìm thêm bàn thắng. Đến phút 79, Luiz tung ra một đường chuyền xẻ cách tuyệt vời, xé tan hàng thủ của đội chủ nhà để cho Hazard băng xuống dứt điểm hạ gục Ashdown, tỷ số được nâng lên thành 4-1.

Một ngày thi đấu trọn vẹn thành công với Chelsea được diễn ra ở phút 81. Từ cú sút căng ở đầu vòng cấm địa của Lampard, thủ thành Ashdown đẩy bóng ra đến đúng vị trí của Hazard và tiền vệ người Bỉ căng ngang thuận lợi cho Torres dễ dàng đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 5-1 cho đội khách.

Đội hình thi đấu

Leeds: Ashdown, Byram, Lees, Pearce, Peltier, Green, Brown (Norris 72), Tonge, Thomas (White 68), Diouf (McCormack 72), Becchio.

Chelsea: Cech, Azpilicueta, Ivanovic, Luiz, Bertrand (Cole 74), Lampard, Oscar, Marin (Hazard 60), Mata (Ferreira 85), Moses, Torres.

Theo Phù Sa (Dân trí)