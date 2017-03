Lối vào bóng này vốn không lạ với nhiều cầu thủ SL Nghệ An mà nổi tiếng là Huy Hoàng. Lâu nay bóng đá SL Nghệ An hay chịu chung tiếng xấu là “chém đinh chặt sắt”. Thực chất thì bóng đá xứ Nghệ rất giàu tiềm năng và không cần phải chọn cách chơi đấy mới có chỗ đứng trong làng bóng nội. Tiếc là nhiều người, trong đó có những nhà đào tạo, lãnh đạo bóng đá Nghệ An vẫn cứ “thích” xây dựng hình ảnh đấy trong đội bóng và còn xem đó như “đặc sản”.

Xâu chuỗi các pha bạo lực của V-League thì thấy phần lớn các cầu thủ SL Nghệ An nổi cộm nhất. Điều này buộc lãnh đạo CLB phải nhìn lại chứ thay vì giãy nãy lên mỗi khi bị án kỷ luật. Rất tiếc khi một lò đào tạo bài bản nhiều lúc lại cứ ngộ nhận về tinh thần thi đấu thép với những pha bóng triệt hạ khiến bản thân các cầu thủ cũng hiểu sai về hai chữ “máu lửa” khi thi đấu. “Máu lửa” trên sân là hết mình chứ không phải là liều mình, là làm đau đối thủ bằng lối đá một mất một còn.

Lò SL Nghệ An mạnh thực sự nhưng sẽ đẹp hơn nếu từ ban huấn luyện lẫn cầu thủ xác định được việc quý trọng đôi chân của mình cũng như của đối thủ.

