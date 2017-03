Chết vì quả 11 m

Hai trận đấu ở cách xa nhau hơn 1.000 cây số nhưng lạ ở chỗ có chung một “kịch bản”.

Trên sân Vinh LS Thanh Hóa đang là đội có tổ chức, biết ăn miếng trả miếng bỗng chết từ quyết định 11 m của trọng tài Quốc Hưng. Có thể hiểu được uất ức của cầu thủ LS Thanh Hóa bởi họ đã làm tất cả nhưng chết vì cái sai của người khác - vua sân cỏ. Tranh bóng không xô đẩy, không phạm lỗi; phá bóng không chạm tay thế mà còi cất lên và bị gí ngay quả 11 m. Cả một công trình chuẩn bị với công tác tư tưởng, đấu pháp với biết bao tiền của đổ vào thế mà thua do lỗi người khác thì ai mà chẳng tức. Từ bàn thua đấy LS Thanh Hóa nóng đầu và thua tiếp hai bàn khi người thì bị mất bởi phản ứng và bởi ức quá.

Trọng tài Vinh bị cầu thủ ĐT Long An phản ứng và trọng tài Hưng trong trận “giết” LS Thanh Hóa. Ảnh: XH - QT

Điểm sáng duy nhất của trận đấu hôm qua là ông Lê Thụy Hải. Người ai cũng nghĩ nóng nhất và hay loạn ngôn nhất lại là người điềm đạm nhất khoanh tay chứng kiến đội nhà chết vì còi. Cũng cần biết trọng tài Ngô Quốc Hưng là người từng đuổi ông Hải lên khán đài và bây giờ cứ gặp trọng tài này là LS Thanh Hóa dị ứng.

Cũng như LS Thanh Hóa, chiều qua ĐT Long An sụp bắt đầu từ chấm 11 m. Cú xoạc bóng rất mạnh hai chân sát mặt cỏ đi trúng vào bóng trước khi cái chân của Việt Cường móc vào và ngã đã bị trọng tài Võ Quang Vinh “ép” thành quả 11 m. Các cầu thủ ĐT Long An phản ứng đủ kiểu nhưng không thay đổi được. Từ đó ĐT Long An tiếp tục thua thêm hai bàn và những tình huống tương tự trọng tài Vinh bỗng nhát còi hẳn.

Có thể LS Thanh Hóa và ĐT Long An vẫn thua đội khách nhưng cái kiểu bị dồn nén như thế rồi thua trong thế bị ức chế rất đáng để những nhà làm bóng đá xem lại. Trọng tài chúng ta yếu thật nhưng biết yếu để khắc phục và hạn chế sai sót khác với chuyện đồng lõa với cái yếu và ghép nó với một phần của bóng đá để cứ sai rồi thành loạn thì rất khổ cho những ai yêu bóng đá.

NGUYỄN NGUYÊN