Chỉ có BTC sân Thiên Trường bị phạt!

Do đó ban kỷ luật chỉ có thể đưa ra mức án phạt tiền 20 triệu đồng đối với BTC sân Thiên Trường.

Lý do phạt BTC sân Thiên Trường 20 triệu đồng được ông Nguyễn Hải Hường, thay mặt Ban kỷ luật giải thích là do đã không đảm bảo được an ninh, an toàn sau khi trận đấu kết thúc, đồng thời để cho khán giả quá khích vào sân gây chuyện.

"Khán giả quá khích" ở đây chính là người đã đuổi theo trung vệ Nguyễn Đại Đồng khi cầu thủ này bỏ chạy.

Qua xác minh của Ban kỷ luật cũng như chứng cứ được BTC giải cung cấp thì đó là anh Nguyễn Văn Dịp, nhân viên hợp đồng của Trường nghiệp vụ TDTT Nam Định đồng thời có vợ làm kế toán tại đó.

Chiểu theo điều 73, mục 5 anh Nguyễn Văn Dịp sẽ bị cấm đến SVĐ Thiên Trường từ nay đến hết mùa giải 2009.

Do Nguyễn Văn Dịp không đeo thẻ làm nhiệm vụ trong công tác tổ chức trận đấu, không phải là người thuộc quyền quản lý, chỉ đạo trực tiếp của BTC sân Thiên Trường nên Ban kỷ luật không thể quy trách nhiệm cho phía Nam Định với tội danh: người của BTC sân trực tiếp hành hung cầu thủ đội khách.

Một trong những vấn đề đáng quan tâm và cũng chính là lý do khiến Ban kỷ luật phải hoãn họp một ngày để tìm hiểu, xác minh, đó là có hay không việc cầu thủ T&T HN bị đánh và ai đánh?

Qua xem băng ghi hình và xác minh từ Ban kỷ luật với giám sát, trọng tài và một số phóng viên có mặt tại sân Thiên Trường ở thời điểm đó thì không có chuyện Đại Đồng bị đánh gây chấn thương mà thực chất cầu thủ này chỉ bị đuổi và gần như ngay lập tức, Nguyễn Văn Dịp đã bị một cầu thủ khác của T&T HN ngăn lại.

Cho đến tận phút cuối, đích thân Đại Đồng cũng không gửi văn bản đến Ban kỷ luật tố cáo mình bị hành hung dẫn đến chấn thương ở bắp tay phải.

Chính cầu thủ này cũng mới đây là thừa nhận không chắc đó là chấn thương gặp phải do va chạm sau trận đấu hay ở một thời điểm nào khác.

Ở trường hợp của Benicio, tạm thời Ban kỷ luật vẫn không xác định được ai chạm vào và cái gì làm rách mí mắt nên chưa thể xử phạt.

Trong thời gian tới, nếu Ban kỷ luật được cung cấp thông tin và xác minh thông tin đó là đúng thì sẽ có hình phạt bổ sung với cá nhân, tập thể có liên quan.

Tương tự như vậy, những lời cáo buộc của CLB T&T HN với Phó giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Du lịch Nam Định, Đỗ Thanh Xuân về những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm HLV Nguyễn Hữu Thắng, tiền đạo Lê Công Vinh và các cầu thủ khác của T&T HN, Ban kỷ luật cũng không có kênh nào xác định chính xác ông Xuân nói gì khi đó.

Băng ghi hình mà Ban kỷ luật được cung cấp là băng câm, chỉ ghi hình chứ không có tiếng. Cá nhân Phó giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Du lịch Nam Định, Đỗ Thanh Xuân cũng không thừa nhận mình lăng mạ HLV và cầu thủ T&T HN.

Tất cả những gì Ban kỷ luật thu nhận được sau khi mổ băng là việc ở thời điểm xảy ra xô xát giữa cầu thủ hai đội, ông Xuân có xuống sân, sau đồng chí đại diện công an tỉnh, phụ trách công tác an ninh. Còn chuyện ông Xuân nói gì thì chỉ có người trong cuộc biết, ngay cả các giám sát, trọng tài cũng không hay.

T&T HN có vi phạm luật chơi?

Quyết định sau cùng của Ban kỷ luật trái ngược hoàn toàn với những lời tố cáo từ phía CLB T&T HN cho rằng, Phó giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Du lịch Nam Định, Đỗ Thanh Xuân có lời lẽ lăng mạ và hai cầu thủ của họ là Đại Đồng, Benicio bị đuổi đánh.

Thậm chí, sau khi được biết thông tin qua báo chí rằng T&T HN làm công văn yêu cầu BTC sân Thiên Trường và cá nhân ông Xuân phải xin lỗi công khai, thậm chí còn doạ đưa vụ việc ra pháp luật, nhờ các cơ quan chức năng xử lý, các thành viên Ban kỷ luật gồm Trưởng ban Nguyễn Hải Hường và Phó ban Phạm Thành Long còn tỏ ra khá bức xúc.

Ông Long nói: "Bóng đá có luật chơi riêng của nó, bất cứ cá nhân, tập thể nào tham gia là phải tuân thủ luật chơi đó. Nếu CLB T&T HN xử sự như vậy thì họ không hiểu biết gì về bóng đá, thậm chí còn có thể bị xử lý theo điều luật của FIFA".

Trong trường hợp T&T HN không hài lòng với quyết định của Ban kỷ luật, họ có quyền kiện lên Ban khiếu nại, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, kể cả những cấp cao hơn nữa là AFF, AFC và FIFA.