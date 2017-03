Chỉ trích nạn nhân hiếp dâm: Serena Williams bị "ném đá" dữ dội

Theo Serena, nạn nhân của vụ hiếp dâm phải tự trách mình

Vụ việc xảy ra tại Steubenville, bang Ohio. Có 2 cầu thủ của đội bóng trường trung học bị bắt vì tội hãm hiếp một thiếu nữ 16 tuổi đang trong tình trạng say khướt. Một trong 2 nghi phạm có thể sẽ phải ngồi tù lâu hơn khi còn quay lại clip và chụp ảnh cô gái khỏa thân đăng lên mạng. Khi được hỏi ý kiến về vụ hiếp dâm này, Serena đã phát biểu một cách "hồn nhiên" quá mức trên tạp chí Rolling Stone: "Tôi không muốn đổ lỗi cho cô gái đó. Nhưng cô ấy mới 16 tuổi, tại sao lại uống say quá mức như thế? Mọi chuyện có thể đã tồi tệ hơn nữa ấy chứ, cô ấy vẫn còn may mắn. Rõ ràng là tôi không biết cô ấy có còn trinh hay không. Đáng lẽ cô gái ấy không nên để mình rơi vào hoàn cảnh đó".

Những câu nói đó của Serena gặp phải làn sóng phản đối dữ dội. Tờ Guardian đưa ra nhận định giễu cợt: "Cô ta nói về may mắn? May mắn ở đây có nghĩa là cô bé say khướt đó đáng lẽ phải bị hiếp bởi 22 người thay vì 2 người?". Trước những phản ứng đó, tay vợt 32 tuổi này từ chỗ đổ lỗi cho cô gái quay sang đổ lỗi cho… tờ tạp chí. "Những gì tôi nói là quá nhạy cảm, đáng nhẽ những dòng như vậy không nên đăng". Rõ ràng, cô em nhà Williams không hề nhận lỗi về mình. Suy xét kỹ những câu nói của cô, người ta đều có thể hiểu rằng, có lẽ khi một cô gái bị hãm hiếp thì đó là lỗi của chính cô đó chứ không phải đám tội phạm? Bởi đàn ông thì không có khả năng kiểm soát hooc-mon của họ?

Tất nhiên Serena nói có phần đúng, 1 cô gái 16 tuổi thì không nên uống say. Nhưng ở đây, rõ ràng cái nhìn của cô thiếu sự nhạy cảm, đồng cảm cần thiết giữa những người phụ nữ với nhau. Hơn hết, Serena là người của công chúng, là tay vợt nữ đã đi vào lịch sử với những thành tích và bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ. Wimbledon cũng đang đến gần và cô sẽ bước vào giải đấu với tư cách đương kim vô địch, hạt giống số 1. Rắc rối vạ miệng này vô hình trung tạo nên bầu không khí không mấy vui vẻ khi giải đấu sắp diễn ra.

Luật sư của Serena, ông Bob Fitzsimmons, đã lên tiếng bảo vệ thân chủ mình: "Serena là người phụ nữ rất tốt bụng, sống tình cảm và chân thành. Nhưng cách cô ấy truyền đạt không khéo làm người ta hiểu nhầm. Thực chất Serena suy nghĩ nhiều cho nạn nhân". Serena cũng cho biết cô đã tiếp xúc với gia đình nạn nhân và trực tiếp gửi lời xin lỗi tới họ. "Tôi thật sự sốc và rất buồn với những gì đã xảy ra ở Steubenville. Sự tức tối của tôi dành cho những kẻ có tội đã khiến tôi quá bức xúc mà ăn nói thiếu suy nghĩ".



Trái với phản ứng gay gắt của giới truyền thông, gia đình nạn nhân đã tỏ ra cảm thông hơn đối với Serena sau sự cố này: "Chúng tôi đều là fan của Serena. Chúng tôi luôn ủng hộ cô ấy và thông cảm cho tai nạn vừa rồi".

Theo Yến Nhi (TT&VH Online)